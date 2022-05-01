Как найти работу в Луганске. Еще один шанс 19 мая





«Центр занятости 19 мая проведет ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу», — говорится в сообщении.



Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»).

Начало мероприятия — в 09.30.

Экономика - Сегодня, 11:30 67 Ярмарка вакансий с участием представителей городских предприятий, организаций и учреждений состоится в Луганске 19 мая. Об этом сообщает Луганский центр занятости.Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»).Начало мероприятия — в 09.30.Экономика - Сегодня, 11:30 67

Метки: {keywords}