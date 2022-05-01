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Как найти работу в Луганске. Еще один шанс 19 мая

robot Сегодня, 11:4546Новости
Как найти работу в Луганске. Еще один шанс 19 мая
Ярмарка вакансий с участием представителей городских предприятий, организаций и учреждений состоится в Луганске 19 мая. Об этом сообщает Луганский центр занятости.

«Центр занятости 19 мая проведет ярмарку вакансий для граждан, ищущих работу», — говорится в сообщении.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: Луганск, улица 50-летия образования СССР, 22б (остановка транспорта «Донбасс»).
Начало мероприятия — в 09.30.
Экономика - Сегодня, 11:30 67

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