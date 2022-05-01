«Нафтогаз» отключил от газа целую область
Жители Донецкой области остались без газа. «Нафтогаз» отключил одну из газораспределительных станций АО «Донецкоблгаз». В результете без газоснабжения осталось более 1500 потребителей.
После проведенных ремонтных работ частично удалось возобновить газоснабжение 164 домохозяйств. Остальные находятся без газа.
В пресс-службе Нафтогаза отметили, что за последние сутки они получили больше 100 звонков от клиентов с жалобами на отсутствие газа. Из-за боевых действий на Донбассе ремонтные работы провести невозможно. Газораспределительные станции АТ «Укртрансгаз», АТ «Укртранснафта» и АТ «Укрспецтрансгаз» работают в штатном режиме.
Новости Украины - Сегодня, 12:00 116
После проведенных ремонтных работ частично удалось возобновить газоснабжение 164 домохозяйств. Остальные находятся без газа.
В пресс-службе Нафтогаза отметили, что за последние сутки они получили больше 100 звонков от клиентов с жалобами на отсутствие газа. Из-за боевых действий на Донбассе ремонтные работы провести невозможно. Газораспределительные станции АТ «Укртрансгаз», АТ «Укртранснафта» и АТ «Укрспецтрансгаз» работают в штатном режиме.
Новости Украины - Сегодня, 12:00 116
Метки: {keywords}