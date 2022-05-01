Почти 1 миллион пенсионеров получат доплату к майской пенсии
В правительстве приняли решение, обеспечивающее выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения.
Выплату этой помощи в сегодняшних условиях будут производить с соблюдением мер безопасности относительно информации о получателях, начиная с июня, способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей.
Кому и сколько выплатят?
Право на получение денежной помощи в установленном размере имеют граждане следующих категорий:
лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:
4421 грн — I группа;
3906 грн — II группа;
3391 грн — III группа;
1491 грн — участники боевых действий, бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;
4421 грн — лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
966 грн — члены семей погибших и жены (мужа) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужа) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично;
966 грн — члены семей погибших (умерших) военнослужащих Украины;
612 грн — участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 185
Выплату этой помощи в сегодняшних условиях будут производить с соблюдением мер безопасности относительно информации о получателях, начиная с июня, способом, которым она осуществлялась в прошлом году для каждой категории получателей.
Кому и сколько выплатят?
Право на получение денежной помощи в установленном размере имеют граждане следующих категорий:
лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин:
4421 грн — I группа;
3906 грн — II группа;
3391 грн — III группа;
1491 грн — участники боевых действий, бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;
4421 грн — лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
966 грн — члены семей погибших и жены (мужа) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужа) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились вторично;
966 грн — члены семей погибших (умерших) военнослужащих Украины;
612 грн — участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.
Новости Украины - Сегодня, 14:00 185
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