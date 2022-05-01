Часть Луганщины затянуло едким дымом. Дождик должен принести облегчение
Как сообщили в нескольких луганских телеграмм-каналах, жители Луганщины жалуются на большое задымление территорий.
В частности, задымление наблюдали в следующих районах:
Старобельском,
Сватовском,
Белокуракинском,
Беловодском,
Меловском,
Новопсковском,
Новоайдарском.
По данным местных жителей, едкий дым начал появляться вечером 8 мая, 9 мая из-за задымления видимость на дорогах стала не больше 200-300 метров.
Официальной информации о причинах задымления территории нет, впрочем, в местных чатах и ??телеграмм-канале МЧС люди пишут, что продолжаются лесные пожары возле с. Боровеньки близ Северодонецка.
Также жители Луганщины сообщают о лесных пожарах в Кременнском. По сообщениям людей, возгорание произошло еще несколько дней назад, пожары никто не тушит и сейчас масштабы увеличились. Новости Региона - Сегодня, 13:30 275
В частности, задымление наблюдали в следующих районах:
Старобельском,
Сватовском,
Белокуракинском,
Беловодском,
Меловском,
Новопсковском,
Новоайдарском.
По данным местных жителей, едкий дым начал появляться вечером 8 мая, 9 мая из-за задымления видимость на дорогах стала не больше 200-300 метров.
Официальной информации о причинах задымления территории нет, впрочем, в местных чатах и ??телеграмм-канале МЧС люди пишут, что продолжаются лесные пожары возле с. Боровеньки близ Северодонецка.
Также жители Луганщины сообщают о лесных пожарах в Кременнском. По сообщениям людей, возгорание произошло еще несколько дней назад, пожары никто не тушит и сейчас масштабы увеличились. Новости Региона - Сегодня, 13:30 275
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