Пенсионный фонд ограничил максимальный срок хранения неполученной пенсии



«Еженедельно по истечении выплатного периода Укрпочта предоставляет нам информацию о невыплаченных средствах. Так длится 6 месяцев«, — пояснила Ольга Шарунова.





«Впрочем, даже если пройдет больше года, но не более трех, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами«, — заверила чиновник.

