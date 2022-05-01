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Пенсионный фонд ограничил максимальный срок хранения неполученной пенсии

verter Вчера, 15:15155Новости
Пенсионный фонд ограничил максимальный срок хранения неполученной пенсии
Украинские пенсионеры, которые во время действия военного положения не смогли получить начисленные им выплаты, могут обратиться в органы Пенсионного фонда за деньгами, если прошло не более трех лет.

Об этом в интервью «Пенсионному курьеру” сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова, разъяснив процедуру, по которой осуществляется выплата.

«Еженедельно по истечении выплатного периода Укрпочта предоставляет нам информацию о невыплаченных средствах. Так длится 6 месяцев«, — пояснила Ольга Шарунова.

Однако, даже если через полгода человек не получил пенсию, средства аккумулируются и при обращении в Пенсионный фонд в течение полугода человек получит их все.


«Впрочем, даже если пройдет больше года, но не более трех, в течение которых пенсионер не смог получить пенсию, он все равно может обратиться в органы Фонда за своими деньгами«, — заверила чиновник.
Новости Украины - Сегодня, 15:00 125

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