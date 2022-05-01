Бензин в Украине со вчерашнего дня продают по новым правилам



«С 00:00 9.05 увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически», — говорится в сообщении.



Сеть АЗС WOG обновила лимиты на продажу бензина для украинцев во время топливного кризиса.Бензиновый кризис в Украине длится уже больше недели. Некоторые АЗС ввели ограничения на продажу горючего, однако украинцам не всегда удается его купить, потому что его просто нет в наличии.Но ситуация понемногу меняется, и некоторые сети изменяют лимиты. В пресс-службе WOG сообщили, что теперь покупать бензина можно больше.Сколько бензина доступноМы раньше рассказывали об ограничениях на разных АЗС в Украине, следовательно, с конца апреля на WOG действовали следующие условия:продавали всего 10 литров бензина в одно авто в сутки;это было доступно только для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.Теперь этот лимит увеличился с 10 литров до 20 литровНовости Украины - Сегодня, 15:47 162