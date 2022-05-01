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Киевстар прекращает предоставлять услуги мобильной связи бесплатно с 11 мая

robot Вчера, 17:30112Новости
Киевстар прекращает предоставлять услуги мобильной связи бесплатно с 11 мая
Киевстар решил прекратить предоставлять услуги связи бесплатно, как это было с началом боевых действий. Теперь абонентам придется возвращаться к условиям выбранных тарифных планов.

Представители мобильного оператора сообщили, что:
с 11 мая бесплатная связь будет недоступна;
с этого дня необходимо пополнить счет.
Отмечено, что возвращение платы за услуги поможет организации восстановить разрушенную инфраструктуру и поддержать абонентов, которые находятся в зонах боевых действий.
Новости Украины - Сегодня, 17:10 42

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