Внимание пенсионерам! Пенсионный фонд предоставляет новые услуги доступные через интернет. Список
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) расширил перечень услуг, которые предоставляются в электронном виде.
Чтобы найти ответы на пенсионные вопросы, надо зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua.
Зарегистрировавшись, здесь можно:
проверить сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка);
проверить информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;
заполнить анкету для автоматического назначения пенсии по возрасту;
подать анкету застрахованного лица для внесения изменений данных в Реестр застрахованных лиц;
сделать прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;
отправить обращение (предложение и т.п.).
Некоторые действия на портале доступны только при наличии электронной подписи. Но, к примеру, записаться на прием к специалисту, а также оформить запрос на подготовку бумажных справок можно независимо от формы авторизации.
Напомним, что получить разъяснения по пенсионным вопросам можно в контакт-центре ПФУ по телефонам:
0-800-503-753 (все звонки бесплатные);
(044) 281-08-70, (044) 281-08-71 (бесплатно для жителей Киева).
Время работы:
понедельник -пятница — с 8.00 до 17.00;
суббота — с 9.00 до 15.00;
воскресенье — выходной.
Источник: «На пенсии» Школа выживания - Сегодня, 13:15 0
Чтобы найти ответы на пенсионные вопросы, надо зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины: portal.pfu.gov.ua.
Зарегистрировавшись, здесь можно:
проверить сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка);
проверить информацию о заработной плате и приобретенном страховом стаже;
заполнить анкету для автоматического назначения пенсии по возрасту;
подать анкету застрахованного лица для внесения изменений данных в Реестр застрахованных лиц;
сделать прогнозный расчет будущей пенсии по возрасту с помощью сервиса «Пенсионный калькулятор»;
отправить обращение (предложение и т.п.).
Некоторые действия на портале доступны только при наличии электронной подписи. Но, к примеру, записаться на прием к специалисту, а также оформить запрос на подготовку бумажных справок можно независимо от формы авторизации.
Напомним, что получить разъяснения по пенсионным вопросам можно в контакт-центре ПФУ по телефонам:
0-800-503-753 (все звонки бесплатные);
(044) 281-08-70, (044) 281-08-71 (бесплатно для жителей Киева).
Время работы:
понедельник -пятница — с 8.00 до 17.00;
суббота — с 9.00 до 15.00;
воскресенье — выходной.
Источник: «На пенсии» Школа выживания - Сегодня, 13:15 0
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