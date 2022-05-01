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Для жителей одного района Луганска ввели новые тарифы на коммунальные услуги

bot Вчера, 13:15109Новости
Для жителей одного района Луганска ввели новые тарифы на коммунальные услуги
Новые тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов начнут действовать в поселке городского типа Юбилейное с 17 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на управление экономики.

«Распоряжение главы городской администрации «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами» вступает в действие с 17 мая 2022 года», — говорится в сообщении.


С 17 мая вывоз бытовых отходов в поселке городского типа Юбилейное будет осуществляться по следующим тарифам:
для категории потребителей «Население, которое проживает в жилых домах усадебного типа (частный сектор)» оплата составит 31,25 руб. на 1 человека в месяц;
для категории потребителей «Население, которое проживает в многоквартирных домах и общежитиях» оплата составляет 28,69 руб. на 1 человека в месяц.

«Кроме того, необходимую информацию о перечне услуг, размере, структуре тарифа, сумме месячного платежа и периодичности оказания услуг потребители могут получить непосредственно в коммунальном предприятии «Юбилейное», — добавили в управлении.

Там напомнили, что «максимальный рост тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами, составляет 23%". Удобный город - Сегодня, 12:32 175

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