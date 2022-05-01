Для жителей одного района Луганска ввели новые тарифы на коммунальные услуги



«Распоряжение главы городской администрации «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами» вступает в действие с 17 мая 2022 года», — говорится в сообщении.



«Распоряжение главы городской администрации «Об установлении коммунальному предприятию «Юбилейное» тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами» вступает в действие с 17 мая 2022 года», — говорится в сообщении.



«Кроме того, необходимую информацию о перечне услуг, размере, структуре тарифа, сумме месячного платежа и периодичности оказания услуг потребители могут получить непосредственно в коммунальном предприятии «Юбилейное», — добавили в управлении.

