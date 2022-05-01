Посевной лунный календарь на май 2022: в какие дни сажать можно, а в какие категорически запрещено



В мае дачников и фермеров ожидает немало различных хлопот:

это время высадки овощей, зелени и цветов в открытый грунт

важно обработать сад от вредителей

заняться подкормкой деревьев и кустарников.

При этом также следует учитывать погодные условия — северным, восточным и западным областям Украины стоит дождаться теплых дней и стабильной температуры воздуха.

Как выбрать оптимальную дату для сельскохозяйственных работ с учетом влияния Луны.



Планируя работы на земле, следует помнить, что самыми неблагоприятными считаются дни новолуния и полнолуния. Причем негативное влияние в сумме сохраняется три дня, охватывая день до и день после обновления фазы.

Майское полнолуние выпадает на 16 мая

Майское новолуние — на 30 мая.

Благоприятные дни для посевов и посадок в мае 2022 года

В целом благоприятны для посадок и посевов даты 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27 и 28 мая.



Неблагоприятные дни для посевов и посадок в мае 2022 года

Дни 16, 21, 22, 29, 30 и 31 мая неблагоприятны для любых посевов и посадок.

Посевной лунный календарь на май 2022 года



Школа выживания - Сегодня, 14:14 129 Посевной лунный календарь на май 2022 года подскажет, как наиболее удачно спланировать работы в саду и на огороде. Так, по мнению астрологов, Луна способна влиять на здоровье и рост растений.В мае дачников и фермеров ожидает немало различных хлопот:это время высадки овощей, зелени и цветов в открытый грунтважно обработать сад от вредителейзаняться подкормкой деревьев и кустарников.При этом также следует учитывать погодные условия — северным, восточным и западным областям Украины стоит дождаться теплых дней и стабильной температуры воздуха.Как выбрать оптимальную дату для сельскохозяйственных работ с учетом влияния Луны.Планируя работы на земле, следует помнить, что самыми неблагоприятными считаются дни новолуния и полнолуния. Причем негативное влияние в сумме сохраняется три дня, охватывая день до и день после обновления фазы.Майское полнолуние выпадает на 16 маяМайское новолуние — на 30 мая.В целом благоприятны для посадок и посевов даты 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27 и 28 мая.Дни 16, 21, 22, 29, 30 и 31 мая неблагоприятны для любых посевов и посадок.Школа выживания - Сегодня, 14:14 129

Метки: {keywords}