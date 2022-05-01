В Луганске больше нет улицы 16-я линия. ФОТО





«Памятная табличка с новым названием — улица Героя России Зозулина В. Н. — появилась на здании Луганского академического театра кукол, открыли ее Леонид Пасечник и Манолис Пилавов», — сообщает издание.

Политика - Сегодня, 15:00 199 Церемония переименования луганской улицы 16-я линия в честь Героя России, участника специальной операции на Донбассе Владимира Зозулина прошла в Луганске. Об этом пишет ЛИЦ.«Памятная табличка с новым названием — улица Героя России Зозулина В. Н. — появилась на здании Луганского академического театра кукол, открыли ее Леонид Пасечник и Манолис Пилавов», — сообщает издание.Политика - Сегодня, 15:00 199

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