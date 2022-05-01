Луганский ночной клуб «Эгоист» снова горел. Сегодня в пятый раз с 2014 года. ФОТО





О возгорании сообщили луганчане проживающие в квартале Дзержинский. К моменту прибытия спасателей на месте происшествия наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного здания.



«Из-за большого количества тлеющего утеплителя возникла среда, практически непригодная для дыхания. Личному составу пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Очаг возгорания находился внутри помещения — горел мусор. Скорее всего, пламя перекинулось на пластиковый потолок, затем уже загорелась крыша. Сгорело 170 квадратных метром кровли (примерно треть крыши)», — говорится в сообщении.





Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В ведомстве уточнили, что здание бывшего ночного клуба с 2014 года горело около пяти раз.

Происшествия - Сегодня, 17:00 5 Пожар уничтожил треть крыши бывшего луганского ночного клуба «Эгоист». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.О возгорании сообщили луганчане проживающие в квартале Дзержинский. К моменту прибытия спасателей на месте происшествия наблюдалось открытое горение кровли одноэтажного здания.Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.В ведомстве уточнили, что здание бывшего ночного клуба с 2014 года горело около пяти раз. Происшествия - Сегодня, 17:00 5

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