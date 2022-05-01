В Луганске сообщили о блокировки доступа к Facebook и Instagram

Рассказали пользователи в Луганске.В Луганске операторы связи начали блокировку запрещенной информации, которая представляет угрозу для жителей. Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях размещать призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей", — говорится в сообщении.По решению органов власти ограничивается доступ к информации криминального характера: детской порнографии, контенту, пропагандирующему употребление наркотиков, суицид, а также к информации террористического и экстремистского характера.Ранее из-за призывов к насилию в отношении россиян сервисы признанной в РФ экстремистской компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, были заблокированы на территории России и в Донецкой области. Политика - Сегодня, 16:12 299