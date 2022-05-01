В Украине установили минимальную пенсию в 7800 грн. для некоторых граждан



Планируется, что:

каждый из нетрудоспособных родителей, жена (супруга) погибшего (погибшей) при участии в боевых действиях на территории Украины будет получать 7800 грн,

другие члены семьи — 6100 гривен.



Кроме того, будет введена ежемесячная доплата (до 2000 грн.) после пересчета пенсии в случае потери кормильца каждому родителю, жене, (супруге) и одному из нетрудоспособных членов семьи.

Ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщала, что семьи пропавших без вести людей могут получать пенсию по потере кормильца. У членов семьи таких лиц право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Новости Украины - Сегодня, 05:00 3 В Украине вводят минимальную пенсию членам семей военных, погибших в ходе боевых действий. Об этом шла речь на заседании Правительства, пишет «УНН».Планируется, что:каждый из нетрудоспособных родителей, жена (супруга) погибшего (погибшей) при участии в боевых действиях на территории Украины будет получать 7800 грн,другие члены семьи — 6100 гривен.Кроме того, будет введена ежемесячная доплата (до 2000 грн.) после пересчета пенсии в случае потери кормильца каждому родителю, жене, (супруге) и одному из нетрудоспособных членов семьи.Ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщала, что семьи пропавших без вести людей могут получать пенсию по потере кормильца. У членов семьи таких лиц право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.Новости Украины - Сегодня, 05:00 3

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