В Украине установили минимальную пенсию в 7800 грн. для некоторых граждан
В Украине вводят минимальную пенсию членам семей военных, погибших в ходе боевых действий. Об этом шла речь на заседании Правительства, пишет «УНН».
Планируется, что:
каждый из нетрудоспособных родителей, жена (супруга) погибшего (погибшей) при участии в боевых действиях на территории Украины будет получать 7800 грн,
другие члены семьи — 6100 гривен.
Кроме того, будет введена ежемесячная доплата (до 2000 грн.) после пересчета пенсии в случае потери кормильца каждому родителю, жене, (супруге) и одному из нетрудоспособных членов семьи.
Ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщала, что семьи пропавших без вести людей могут получать пенсию по потере кормильца. У членов семьи таких лиц право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.
Новости Украины - Сегодня, 05:00 3
Планируется, что:
каждый из нетрудоспособных родителей, жена (супруга) погибшего (погибшей) при участии в боевых действиях на территории Украины будет получать 7800 грн,
другие члены семьи — 6100 гривен.
Кроме того, будет введена ежемесячная доплата (до 2000 грн.) после пересчета пенсии в случае потери кормильца каждому родителю, жене, (супруге) и одному из нетрудоспособных членов семьи.
Ранее пресс-служба Министерства социальной политики Украины сообщала, что семьи пропавших без вести людей могут получать пенсию по потере кормильца. У членов семьи таких лиц право на получение пенсии возникает через один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.
Новости Украины - Сегодня, 05:00 3
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