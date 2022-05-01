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В Киеве цены на 95-й бензин взлетели до 100 грн за литр

robot Сегодня, 06:4588Новости
В Киеве цены на 95-й бензин взлетели до 100 грн за литр
В то время как министр экономики Юлия Свириденко обещает решить проблему с дефицитом горючего в Украине, цены на 95-й бензин взлетели до 100 грн за литр.
Об этом свидетельствуют фото стендов на АЗС, опубликованные Telegram-каналом DTP KIEV CHAT.

Дефицит бензина в Украине связан с уничтожением Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также логистическими сложностями. Кроме объективных причин, цены на топливо растут в связи с непомерными аппетитами спекулянтов.
Ранее в правительстве заявляли, что с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривны за литр, а дизельного топлива — 42,63 гривны за литр. Новости Украины - Сегодня, 06:00 111

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