В Киеве цены на 95-й бензин взлетели до 100 грн за литр



Об этом свидетельствуют фото стендов на АЗС, опубликованные Telegram-каналом DTP KIEV CHAT.



Дефицит бензина в Украине связан с уничтожением Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также логистическими сложностями. Кроме объективных причин, цены на топливо растут в связи с непомерными аппетитами спекулянтов.

Ранее в правительстве заявляли, что с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривны за литр, а дизельного топлива — 42,63 гривны за литр. Новости Украины - Сегодня, 06:00 111 В то время как министр экономики Юлия Свириденко обещает решить проблему с дефицитом горючего в Украине, цены на 95-й бензин взлетели до 100 грн за литр.Об этом свидетельствуют фото стендов на АЗС, опубликованные Telegram-каналом DTP KIEV CHAT.Дефицит бензина в Украине связан с уничтожением Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также логистическими сложностями. Кроме объективных причин, цены на топливо растут в связи с непомерными аппетитами спекулянтов.Ранее в правительстве заявляли, что с учетом максимальных наценок, стоимость бензина на АЗС не может превышать 37,69 гривны за литр, а дизельного топлива — 42,63 гривны за литр. Новости Украины - Сегодня, 06:00 111

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