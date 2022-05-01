Почти 5 млн украинцев потеряли работу с начала войны, — ООН



из-за войны в Украине утеряно около 4,8 млн рабочих мест;

если боевые действия обострятся, цифра возрастет до 7 млн;

если бои прекратятся немедленно, то возможно быстрое восстановление 3,4 млн рабочих мест.

Из 5,23 млн украинских беженцев, согласно МОТ, около 2,75 млн — это трудоспособное население. Из них 43,5% (или 1,2 млн) — ранее работавшие, но уволившиеся или потерявшие свои места в связи с войной.

В Международной организации труда прогнозируют ухудшение ситуации с работой в соседних с Украиной странах — главным образом, в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Виной тому, конечно же, считают украинский кризис. Новости Украины - Сегодня, 10:16 45 Международная организация труда (International Labour Organization) обнародовала новый отчет, в котором говорится:из-за войны в Украине утеряно около 4,8 млн рабочих мест;если боевые действия обострятся, цифра возрастет до 7 млн;если бои прекратятся немедленно, то возможно быстрое восстановление 3,4 млн рабочих мест.Из 5,23 млн украинских беженцев, согласно МОТ, около 2,75 млн — это трудоспособное население. Из них 43,5% (или 1,2 млн) — ранее работавшие, но уволившиеся или потерявшие свои места в связи с войной.В Международной организации труда прогнозируют ухудшение ситуации с работой в соседних с Украиной странах — главным образом, в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Виной тому, конечно же, считают украинский кризис. Новости Украины - Сегодня, 10:16 45

Метки: {keywords}