На АЗС растет дефицит бензина. Качество топлива с каждым днем хуже



«Отбор образцов непищевой продукции не проводился и будет осуществляться после прекращения военного положения в Украине», — сообщили в Госэкоинспекции.



Государственная экологическая инспекция прекратила отбор образцов горючего на украинских АЗС. Отказ от взятия проб продиктован правительственным постановлением о военном положении.Во время военного положения в Украине вообще не проводятся проверки качества топлива на АЗС. Об этом сайту enkorr заявили в Государственной экологической инспекции.Так, в ведомстве руководствуются постановлением правительства о военном положении. С 24 февраля контроль качества топлива не проводится в регионах, где ведутся активные боевые действия, а с 13 марта проверки полностью прекращены на всей территории Украины.В инспекции рассказали, что в январе-марте:провели 113 проверок,по результатам которых принято 148 решений о применении ограничительных мер,выписано штрафов на сумму в 1 241 000 гривен.В условиях дефицита топлива случаи реализации некачественного топлива становятся все более частыми.По словам аналитика «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, такой бензин изготовляют в кустарных условиях с использованием обезвоженного спирта. Новости Украины - Сегодня, 12:00 99