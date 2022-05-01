На АЗС растет дефицит бензина. Качество топлива с каждым днем хуже
Государственная экологическая инспекция прекратила отбор образцов горючего на украинских АЗС. Отказ от взятия проб продиктован правительственным постановлением о военном положении.
Во время военного положения в Украине вообще не проводятся проверки качества топлива на АЗС. Об этом сайту enkorr заявили в Государственной экологической инспекции.
Так, в ведомстве руководствуются постановлением правительства о военном положении. С 24 февраля контроль качества топлива не проводится в регионах, где ведутся активные боевые действия, а с 13 марта проверки полностью прекращены на всей территории Украины.
«Отбор образцов непищевой продукции не проводился и будет осуществляться после прекращения военного положения в Украине», — сообщили в Госэкоинспекции.
В инспекции рассказали, что в январе-марте:
провели 113 проверок,
по результатам которых принято 148 решений о применении ограничительных мер,
выписано штрафов на сумму в 1 241 000 гривен.
В условиях дефицита топлива случаи реализации некачественного топлива становятся все более частыми.
По словам аналитика «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, такой бензин изготовляют в кустарных условиях с использованием обезвоженного спирта. Новости Украины - Сегодня, 12:00 99
Во время военного положения в Украине вообще не проводятся проверки качества топлива на АЗС. Об этом сайту enkorr заявили в Государственной экологической инспекции.
Так, в ведомстве руководствуются постановлением правительства о военном положении. С 24 февраля контроль качества топлива не проводится в регионах, где ведутся активные боевые действия, а с 13 марта проверки полностью прекращены на всей территории Украины.
«Отбор образцов непищевой продукции не проводился и будет осуществляться после прекращения военного положения в Украине», — сообщили в Госэкоинспекции.
В инспекции рассказали, что в январе-марте:
провели 113 проверок,
по результатам которых принято 148 решений о применении ограничительных мер,
выписано штрафов на сумму в 1 241 000 гривен.
В условиях дефицита топлива случаи реализации некачественного топлива становятся все более частыми.
По словам аналитика «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, такой бензин изготовляют в кустарных условиях с использованием обезвоженного спирта. Новости Украины - Сегодня, 12:00 99
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