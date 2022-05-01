Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Жителей Луганска предупреждают об опасности

bot Сегодня, 12:150Новости
Жителей Луганска предупреждают об опасности
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Луганске и местами на территории Луганщины днем 12 мая. Об этом предупреждает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Днем 12 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 11:40 146

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: