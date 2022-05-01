Жителей Луганска предупреждают об опасности



«Днем 12 мая в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление западного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.



Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Луганске и местами на территории Луганщины днем 12 мая. Об этом предупреждает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 11:40 146