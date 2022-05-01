Что нельзя делать в пятницу 13 мая. Семь главных запретов
В 2022 году мир столкнется с пятницей 13 только один раз. И случится это уже в мае. Не даром этот день обрел дурную славу, так что лучше перестраховаться и несколько раз все обдумать, прежде чем совершать какие-либо поступки в магическую дату.
Астрологи рассказали, что нельзя делать в этот день и чего следует избегать, чтоб не нарваться на неприятности. Очень важно 13 мая 2022 года следить за своими словами. Стоит избегать сплетен и резких высказываний, которые позже могу обернуться против вас.
Отложите все новые начинание на другое время. Этот день может принести вам финансовые трудности. Брать или давать деньги в долг в пятницу 13 — тоже плохая идея.
Также астрологи советуют в этот день отказаться от:
путешествий;
неоправданного риска;
важных деловых встреч;
финансовых операций и кредитов;
процедур красоты, таких как стрижка, окрашивание волос;
дорогих покупок;
длинного всматривания в зеркало.
А журналисты желает всем:
Школа выживания - Сегодня, 11:07 285
Астрологи рассказали, что нельзя делать в этот день и чего следует избегать, чтоб не нарваться на неприятности. Очень важно 13 мая 2022 года следить за своими словами. Стоит избегать сплетен и резких высказываний, которые позже могу обернуться против вас.
Отложите все новые начинание на другое время. Этот день может принести вам финансовые трудности. Брать или давать деньги в долг в пятницу 13 — тоже плохая идея.
Также астрологи советуют в этот день отказаться от:
путешествий;
неоправданного риска;
важных деловых встреч;
финансовых операций и кредитов;
процедур красоты, таких как стрижка, окрашивание волос;
дорогих покупок;
длинного всматривания в зеркало.
А журналисты желает всем:
Школа выживания - Сегодня, 11:07 285
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