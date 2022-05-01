Что нельзя делать в пятницу 13 мая. Семь главных запретов



Астрологи рассказали, что нельзя делать в этот день и чего следует избегать, чтоб не нарваться на неприятности. Очень важно 13 мая 2022 года следить за своими словами. Стоит избегать сплетен и резких высказываний, которые позже могу обернуться против вас.

Отложите все новые начинание на другое время. Этот день может принести вам финансовые трудности. Брать или давать деньги в долг в пятницу 13 — тоже плохая идея.

Также астрологи советуют в этот день отказаться от:

путешествий;

неоправданного риска;

важных деловых встреч;

финансовых операций и кредитов;

процедур красоты, таких как стрижка, окрашивание волос;

дорогих покупок;

длинного всматривания в зеркало.

А журналисты желает всем:



Школа выживания - Сегодня, 11:07 285 В 2022 году мир столкнется с пятницей 13 только один раз. И случится это уже в мае. Не даром этот день обрел дурную славу, так что лучше перестраховаться и несколько раз все обдумать, прежде чем совершать какие-либо поступки в магическую дату.Астрологи рассказали, что нельзя делать в этот день и чего следует избегать, чтоб не нарваться на неприятности. Очень важно 13 мая 2022 года следить за своими словами. Стоит избегать сплетен и резких высказываний, которые позже могу обернуться против вас.Отложите все новые начинание на другое время. Этот день может принести вам финансовые трудности. Брать или давать деньги в долг в пятницу 13 — тоже плохая идея.Также астрологи советуют в этот день отказаться от:путешествий;неоправданного риска;важных деловых встреч;финансовых операций и кредитов;процедур красоты, таких как стрижка, окрашивание волос;дорогих покупок;длинного всматривания в зеркало.А журналисты желает всем:Школа выживания - Сегодня, 11:07 285

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