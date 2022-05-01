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Что будет с тарифами на коммунальные услуги. В Кабмине готовят новое решение

bot Сегодня, 13:3087Новости
Что будет с тарифами на коммунальные услуги. В Кабмине готовят новое решение
Кабмин подаст в парламент законопроекты, которые предусматривают введение моратория на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

«Тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально», — написал чиновник.


По его словам, в рамках этих законопроектов также будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать необходимый уровень критической инфраструктуры и ее восстановление. Новости Украины - Сегодня, 13:00 106

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