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В Луганске рассказали что будут продавать России, Америке и Европе. ФОТО

bot Сегодня, 13:3083Новости
В Луганске рассказали что будут продавать России, Америке и Европе. ФОТО
Продукция промышленных предприятий Луганщины является востребованной и в России, и в Америке. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день мы признаны. У нас есть возможность заниматься прямым товарооборотом с представителями Российской Федерации, поэтому и сбыт у нас есть, и та продукция, которую производит и наш Алчевский металлургический комбинат (АМК), тот же Стахановский завод ферросплавов, очень ликвидная, очень востребованная.

Я уверен, что наша продукция, которую производит Алчевский меткомбинат, будут искать различные схемы, и ее будет закупать тот же Запад и та же Америка», — сказал он.

Пасечник добавил, что АМК «имеет достаточно серьезные перспективы, выходы на мировой рынок».


«Также у нас достаточно серьезно развито производство запчастей к тепловозам. Это и колесные пары, и полуоси, и различные запасные части, которые используются на железной дороге. И они тоже пользуются огромным спросом», — рассказал Пасечник.
Экономика - Сегодня, 12:30 281

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