В Луганске рассказали что будут продавать России, Америке и Европе. ФОТО

«На сегодняшний день мы признаны. У нас есть возможность заниматься прямым товарооборотом с представителями Российской Федерации, поэтому и сбыт у нас есть, и та продукция, которую производит и наш Алчевский металлургический комбинат (АМК), тот же Стахановский завод ферросплавов, очень ликвидная, очень востребованная.Я уверен, что наша продукция, которую производит Алчевский меткомбинат, будут искать различные схемы, и ее будет закупать тот же Запад и та же Америка», — сказал он.