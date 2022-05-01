Мэр города во Львовской области призвал не обслуживать переселенцев на русском языке



«Они общаются исключительно на языке агрессора, еще и могут сделать замечание, типа, они не понимают украинского, общаться на нем не будут и вообще это очень смешной язык. Такого терпеть мы не собираемся. Мы очень толерантны, гостеприимны, мы обеспечиваем жилье, бесплатное питание в учебных заведениях, но все имеет предел. Я еще раз подчеркну, что речь идет об отдельных людях», — отметил Яворский.





«Мы в нескольких учебных заведениях организовали курсы украинского языка для переселенцев, поэтому было бы желание. Не могу сказать, что там аншлаг, но постоянно приходят люди, которые хотят воспользоваться помощью специалистов, чтобы лучше владеть украинским языком», — добавил Игорь Яворский.





«Выяснилось, что на 31-м году украинской независимости наши связи с российской тоталитарной системой достаточно крепкие. И одно из их проявлений — что в библиотеках, которые, кстати, финансируются либо из государственного бюджета, либо из местных бюджетов, достаточно большое количество русской литературы. В среднем это 70 на 30, то есть 70 процентов русского, а 30 — украинского. А на востоке вообще 90 на 10. Причем, эти 10 — это недавно приобретенное», — рассказала нардеп.





«Решение было единодушно: изымать», — заявила Ирина Констанкевич.





«Я была в одном из городов Волыни, не в Луцке, и спросила в библиотеке, есть ли русские книги. Говорят, есть. Что это за книги? Говорят, очень популярные: это бульварные романы, детективы, книги, завезенные контрабандой, неофициально. Они зачитаны до дыр. Это чтиво, между строками которого можно прочесть что угодно. И я считаю, что таких книг не должно быть», — отметила она.





«Возможно, в последнюю очередь будут изъяты книги тех, аналогов которых нет на украинском языке. Это могут быть научные труды по узким сферам. Это может быть зарубежная классика, которая еще не переведена на украинский язык», — сообщила Ирина Констанкевич.





«Видение такое, что процессы должны происходить параллельно. С одной стороны, нам нужно печатать книги, переводить зарубежную классику, поддерживать средства украинских писателей, поддерживать издательства. Второе направление — это поддерживать электронную книгу как альтернативу на этот переходный период», — отметила нардеп.

«Работа идет, мы готовим методические рекомендации. Я консультируюсь с представителями библиотечной сети. Думаю, мы выйдем на оптимальный вариант. Это своеобразное очищение, которое должен пройти и через книжный продукт», — добавила она.

