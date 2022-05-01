Мэр города во Львовской области призвал не обслуживать переселенцев на русском языке
Мэр города Борислав, что во Львовской области, обратился к местным жителям с просьбой не обслуживать переселенцев на русском языке. Игорь Яворский объясняет это тем, что некоторые из приезжих ведут себя не очень корректно, заявляя, что не понимают украинский, пишет ZAXID.NET.
Такого терпеть мы не собираемся...
Он говорит, что существуют некоторые переселенцы, которые принципиально не желают общаться на украинском языке. Мэр добавил, что большинство переселенцев — «это люди с Украиной в сердце».
«Они общаются исключительно на языке агрессора, еще и могут сделать замечание, типа, они не понимают украинского, общаться на нем не будут и вообще это очень смешной язык. Такого терпеть мы не собираемся. Мы очень толерантны, гостеприимны, мы обеспечиваем жилье, бесплатное питание в учебных заведениях, но все имеет предел. Я еще раз подчеркну, что речь идет об отдельных людях», — отметил Яворский.
По его словам, он обратился к жителям и призвал представителей сферы обслуживания и социальных работников общаться с переселенцами исключительно на украинском языке.
Город Борислав принял уже около 5,5 тыс. переселенцев. Для желающих улучшить знания украинского языка в Бориславе открыли курсы украинского языка.
«Мы в нескольких учебных заведениях организовали курсы украинского языка для переселенцев, поэтому было бы желание. Не могу сказать, что там аншлаг, но постоянно приходят люди, которые хотят воспользоваться помощью специалистов, чтобы лучше владеть украинским языком», — добавил Игорь Яворский.
Русскоязычные книги из украинских библиотек будут изымать
Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич сообщила, что русскоязычные книги из украинских библиотек будут изыматься в несколько этапов.
«Выяснилось, что на 31-м году украинской независимости наши связи с российской тоталитарной системой достаточно крепкие. И одно из их проявлений — что в библиотеках, которые, кстати, финансируются либо из государственного бюджета, либо из местных бюджетов, достаточно большое количество русской литературы. В среднем это 70 на 30, то есть 70 процентов русского, а 30 — украинского. А на востоке вообще 90 на 10. Причем, эти 10 — это недавно приобретенное», — рассказала нардеп.
По ее словам, состоялось несколько обсуждений, организованных упомянутым парламентским комитетом совместно с Министерством культуры и информационной политики, с участием представителей библиотек по теме, что делать с российской книгой.
«Решение было единодушно: изымать», — заявила Ирина Констанкевич.
Она рассказала, что даже на Волыни русскоязычные книги пользуются большой популярностью среди читателей.
«Я была в одном из городов Волыни, не в Луцке, и спросила в библиотеке, есть ли русские книги. Говорят, есть. Что это за книги? Говорят, очень популярные: это бульварные романы, детективы, книги, завезенные контрабандой, неофициально. Они зачитаны до дыр. Это чтиво, между строками которого можно прочесть что угодно. И я считаю, что таких книг не должно быть», — отметила она.
Говорит, этот процесс нужно будет делать поэтапно, потому что изъять все сразу невозможно.
«Возможно, в последнюю очередь будут изъяты книги тех, аналогов которых нет на украинском языке. Это могут быть научные труды по узким сферам. Это может быть зарубежная классика, которая еще не переведена на украинский язык», — сообщила Ирина Констанкевич.
В то же время, сообщила она, нужно думать, чем же мы будем наполнять библиотеки.
«Видение такое, что процессы должны происходить параллельно. С одной стороны, нам нужно печатать книги, переводить зарубежную классику, поддерживать средства украинских писателей, поддерживать издательства. Второе направление — это поддерживать электронную книгу как альтернативу на этот переходный период», — отметила нардеп.
«Работа идет, мы готовим методические рекомендации. Я консультируюсь с представителями библиотечной сети. Думаю, мы выйдем на оптимальный вариант. Это своеобразное очищение, которое должен пройти и через книжный продукт», — добавила она.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ МП. Новости Украины - Сегодня, 14:13 13
Такого терпеть мы не собираемся...
Он говорит, что существуют некоторые переселенцы, которые принципиально не желают общаться на украинском языке. Мэр добавил, что большинство переселенцев — «это люди с Украиной в сердце».
«Они общаются исключительно на языке агрессора, еще и могут сделать замечание, типа, они не понимают украинского, общаться на нем не будут и вообще это очень смешной язык. Такого терпеть мы не собираемся. Мы очень толерантны, гостеприимны, мы обеспечиваем жилье, бесплатное питание в учебных заведениях, но все имеет предел. Я еще раз подчеркну, что речь идет об отдельных людях», — отметил Яворский.
По его словам, он обратился к жителям и призвал представителей сферы обслуживания и социальных работников общаться с переселенцами исключительно на украинском языке.
Город Борислав принял уже около 5,5 тыс. переселенцев. Для желающих улучшить знания украинского языка в Бориславе открыли курсы украинского языка.
«Мы в нескольких учебных заведениях организовали курсы украинского языка для переселенцев, поэтому было бы желание. Не могу сказать, что там аншлаг, но постоянно приходят люди, которые хотят воспользоваться помощью специалистов, чтобы лучше владеть украинским языком», — добавил Игорь Яворский.
Русскоязычные книги из украинских библиотек будут изымать
Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич сообщила, что русскоязычные книги из украинских библиотек будут изыматься в несколько этапов.
«Выяснилось, что на 31-м году украинской независимости наши связи с российской тоталитарной системой достаточно крепкие. И одно из их проявлений — что в библиотеках, которые, кстати, финансируются либо из государственного бюджета, либо из местных бюджетов, достаточно большое количество русской литературы. В среднем это 70 на 30, то есть 70 процентов русского, а 30 — украинского. А на востоке вообще 90 на 10. Причем, эти 10 — это недавно приобретенное», — рассказала нардеп.
По ее словам, состоялось несколько обсуждений, организованных упомянутым парламентским комитетом совместно с Министерством культуры и информационной политики, с участием представителей библиотек по теме, что делать с российской книгой.
«Решение было единодушно: изымать», — заявила Ирина Констанкевич.
Она рассказала, что даже на Волыни русскоязычные книги пользуются большой популярностью среди читателей.
«Я была в одном из городов Волыни, не в Луцке, и спросила в библиотеке, есть ли русские книги. Говорят, есть. Что это за книги? Говорят, очень популярные: это бульварные романы, детективы, книги, завезенные контрабандой, неофициально. Они зачитаны до дыр. Это чтиво, между строками которого можно прочесть что угодно. И я считаю, что таких книг не должно быть», — отметила она.
Говорит, этот процесс нужно будет делать поэтапно, потому что изъять все сразу невозможно.
«Возможно, в последнюю очередь будут изъяты книги тех, аналогов которых нет на украинском языке. Это могут быть научные труды по узким сферам. Это может быть зарубежная классика, которая еще не переведена на украинский язык», — сообщила Ирина Констанкевич.
В то же время, сообщила она, нужно думать, чем же мы будем наполнять библиотеки.
«Видение такое, что процессы должны происходить параллельно. С одной стороны, нам нужно печатать книги, переводить зарубежную классику, поддерживать средства украинских писателей, поддерживать издательства. Второе направление — это поддерживать электронную книгу как альтернативу на этот переходный период», — отметила нардеп.
«Работа идет, мы готовим методические рекомендации. Я консультируюсь с представителями библиотечной сети. Думаю, мы выйдем на оптимальный вариант. Это своеобразное очищение, которое должен пройти и через книжный продукт», — добавила она.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Конотопе мэр запретил деятельность УПЦ МП. Новости Украины - Сегодня, 14:13 13
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