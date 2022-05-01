Как изменились цены на продукты в супермаркетах Киева по сравнению с мирным временем



бананы,

помидоры,

цитрусовые,

сахар.

Активные боевые действия по всей стране сопровождаются масштабными разрушениями инфраструктуры, дефицитом горючего, замедлением бизнес-активности, миграцией трудоспособного населения в западные регионы и соседние страны.

Эти отрицательные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания из-за роста себестоимости товаров на полках в магазинах.

По данным Zakaz.ua, на сегодняшний день цены уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.

Социально-значимые продукты

В период военного положения в Украине государство ввело контроль за ценами на ряд товаров первой необходимости.

Речь идет, в частности про:

муку,

макаронные изделия,

хлеб,

мясо,

молоко и т.д.

Поэтому мы видим, что на товары из этой группы цены изменились несущественно. К примеру, батон и гречка стоят так же, как и в довоенный период по состоянию на 23 февраля.



Также положительную динамику цен наблюдаем на яйца и мясо курятины, что вопреки кризису подешевели на 30% и 3% соответственно.

А вот цена на молочные продукты выросла. Молоко в среднем подорожало на 22%, сливочное масло — на 2%. Больше всего подскочили цены на сахар, свыше 30%.

Овощи и фрукты



Рост цен из-за военного положения сильно отразился на овощах и фруктах. Отметим, что большой процент данных товаров на полочки отечественных магазинов попадал именно от зарубежных поставщиков. В условиях закрытого неба и заблокированных портов импорт может поступать только фурами из ЕС, а не морским транспортом из Турции или Египта. В течение двух месяцев войны томаты подорожали почти вдвое. Картофель вырос в цене в среднем на 23%, репчатый лук и морковь на 20%.



Однако есть овощи, которые вопреки динамической статистике удорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно.

Что касается фруктов, здесь подорожание постигло почти весь ассортимент товаров:

яблоки выросли в цене на 13%,

цитрусовые — на 33%,

больше всего подскочила цена на бананы — на 66%.

Отметим, что по статистике Zakaz.ua, банан — самый популярный фрукт среди онлайн-покупателей, встречающийся в каждой второй корзине онлайн-заказов клиентов. В настоящее время цена на экзотический фрукт в столичных супермаркетах колеблется от 45 до 60 грн., тогда как по состоянию на 23 февраля они стоили в среднем 30 грн.

Школа выживания - Сегодня, 13:34 114 Сервис доставки продуктов Zakaz.ua проанализировал, как изменились цены на продукты питания в украинских супермаркетах за два месяца широкомасштабных боевых действий по сравнению с довоенным периодом. Подорожание постигло почти все потребительские товары повседневного спроса из продуктовой корзины украинца. Больше всего возросла цена на:бананы,помидоры,цитрусовые,сахар.Активные боевые действия по всей стране сопровождаются масштабными разрушениями инфраструктуры, дефицитом горючего, замедлением бизнес-активности, миграцией трудоспособного населения в западные регионы и соседние страны.Эти отрицательные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания из-за роста себестоимости товаров на полках в магазинах.По данным Zakaz.ua, на сегодняшний день цены уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.Социально-значимые продуктыВ период военного положения в Украине государство ввело контроль за ценами на ряд товаров первой необходимости.Речь идет, в частности про:муку,макаронные изделия,хлеб,мясо,молоко и т.д.Поэтому мы видим, что на товары из этой группы цены изменились несущественно. К примеру, батон и гречка стоят так же, как и в довоенный период по состоянию на 23 февраля.Также положительную динамику цен наблюдаем на яйца и мясо курятины, что вопреки кризису подешевели на 30% и 3% соответственно.А вот цена на молочные продукты выросла. Молоко в среднем подорожало на 22%, сливочное масло — на 2%. Больше всего подскочили цены на сахар, свыше 30%.Овощи и фруктыРост цен из-за военного положения сильно отразился на овощах и фруктах. Отметим, что большой процент данных товаров на полочки отечественных магазинов попадал именно от зарубежных поставщиков. В условиях закрытого неба и заблокированных портов импорт может поступать только фурами из ЕС, а не морским транспортом из Турции или Египта. В течение двух месяцев войны томаты подорожали почти вдвое. Картофель вырос в цене в среднем на 23%, репчатый лук и морковь на 20%.Однако есть овощи, которые вопреки динамической статистике удорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно. Что касается фруктов, здесь подорожание постигло почти весь ассортимент товаров:яблоки выросли в цене на 13%,цитрусовые — на 33%,больше всего подскочила цена на бананы — на 66%.Отметим, что по статистике Zakaz.ua, банан — самый популярный фрукт среди онлайн-покупателей, встречающийся в каждой второй корзине онлайн-заказов клиентов. В настоящее время цена на экзотический фрукт в столичных супермаркетах колеблется от 45 до 60 грн., тогда как по состоянию на 23 февраля они стоили в среднем 30 грн.Школа выживания - Сегодня, 13:34 114

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