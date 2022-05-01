Повестки в военкомат будут приходить через мобильное приложение «Дия». Миф или правда?



Данная информация — фейк



Информация о повестках в приложении не соответствует действительности. Это фейк, который слишком активно распространили в сети и продолжают распространять и дальше. В Министерстве даже не обдумывали такую ??возможность, ведь это не тот случай, когда можно обойтись только смартфоном. Вручать повестки можно только лично в руки.

Также в прессслужбе призывают в дальнейшем любую информацию об обновлении в «Дии” черпать из официальных источников, то есть на сайте Минцифры или же на официальных страницах в социальных сетях.



«Уточнили у команды. Мы такую ??информацию не можем подтвердить. Не знаем, кто ее распространяет”, — сообщила представитель прессслужбы.



Среди реальных обновлений «Дии” - возможность оформить выплаты для переселенцев, или тех 6500 гривен, которые предпринимателям выплачивают за каждое трудоустроенное временно перемещенное лицо. Также, в «Дии” уже восстановили почти все услуги, которые были временно заблокированы в первые месяцы войны.

Повестки пока временно прекратили вручать



Мобилизация еще продолжается, сейчас в некоторых регионах только началась третья волна, но процесс немного приостановили. Все из-за достаточного количества находящихся в резервах военнослужащих и достаточного количества тех, кого успели призвать во время первой и второй волн. На данный момент приоритет в том, чтобы научить этих людей, а затем, в случае необходимости, будут призывать новых. Новости Украины - Сегодня, 21:30 68 На днях в Интернете распространялась информация, что в Министерстве цифровых трансформаций работают над тем, чтобы добавить в «Дию” новую опцию. Мол, сделать так, чтобы призывникам в приложении приходили повестки. Многих этот факт очень возмутил, некоторые даже поспешили удалить приложение. Учитывая массовое возмущение, пресс служба Минцифры сделала официальное заявление.Данная информация — фейкИнформация о повестках в приложении не соответствует действительности. Это фейк, который слишком активно распространили в сети и продолжают распространять и дальше. В Министерстве даже не обдумывали такую ??возможность, ведь это не тот случай, когда можно обойтись только смартфоном. Вручать повестки можно только лично в руки.Также в прессслужбе призывают в дальнейшем любую информацию об обновлении в «Дии” черпать из официальных источников, то есть на сайте Минцифры или же на официальных страницах в социальных сетях.Среди реальных обновлений «Дии” - возможность оформить выплаты для переселенцев, или тех 6500 гривен, которые предпринимателям выплачивают за каждое трудоустроенное временно перемещенное лицо. Также, в «Дии” уже восстановили почти все услуги, которые были временно заблокированы в первые месяцы войны.Повестки пока временно прекратили вручатьМобилизация еще продолжается, сейчас в некоторых регионах только началась третья волна, но процесс немного приостановили. Все из-за достаточного количества находящихся в резервах военнослужащих и достаточного количества тех, кого успели призвать во время первой и второй волн. На данный момент приоритет в том, чтобы научить этих людей, а затем, в случае необходимости, будут призывать новых. Новости Украины - Сегодня, 21:30 68

Метки: {keywords}