

«Сейчас решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска «Лантратовка — Валуйки», что также расширит наши возможности по вывозу и реализации имеющейся на территории Луганщины продукции и ввозу на нашу территорию строительных материалов», — сказал он.



Рассматривается вопрос об открытии пограничного железнодорожного пункта пропуска «Лантратовка — Валуйки» в Троицком районе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Леонид Пасечник.Экономика - Сегодня, 21:23 75