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Поезда из Луганска в Москву пойдут через жд-пункт пропуска «Лантратовка — Валуйки»

robot Сегодня, 21:4516Новости
Поезда из Луганска в Москву пойдут через жд-пункт пропуска «Лантратовка — Валуйки»
Рассматривается вопрос об открытии пограничного железнодорожного пункта пропуска «Лантратовка — Валуйки» в Троицком районе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Леонид Пасечник.

«Сейчас решается вопрос об открытии железнодорожного пункта пропуска «Лантратовка — Валуйки», что также расширит наши возможности по вывозу и реализации имеющейся на территории Луганщины продукции и ввозу на нашу территорию строительных материалов», — сказал он.
Экономика - Сегодня, 21:23 75

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