Беженцы и потерявшие жилье, будут жить в жд-вагонах. На запасном пути
Укрзализныця уже на следующей неделе предоставит жителям Ирпеня вагоны для временного проживания людей.
Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин на заседании горисполкома, пишет железнодорожный журнал Railway Supply
«Укрзализныця на следующей неделе предоставит подвижной состав, а именно вагоны для проживания, с душем, туалетами, отдельными кроватями, вагоном-рестораном. Он будет стоять на запасном пути, огражденный забором.» — Александр Маркушин.
Мэр отметил, что в вагоны могут временно поселить до 200 человек, в первую очередь тех, которые сейчас не имеют жилья, но хотят вернуться в Ирпень. Новости Украины - Сегодня, 13:45 75
Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин на заседании горисполкома, пишет железнодорожный журнал Railway Supply
«Укрзализныця на следующей неделе предоставит подвижной состав, а именно вагоны для проживания, с душем, туалетами, отдельными кроватями, вагоном-рестораном. Он будет стоять на запасном пути, огражденный забором.» — Александр Маркушин.
Мэр отметил, что в вагоны могут временно поселить до 200 человек, в первую очередь тех, которые сейчас не имеют жилья, но хотят вернуться в Ирпень. Новости Украины - Сегодня, 13:45 75
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