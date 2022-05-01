Киевстар ввел новые бесплатные услуги для предпринимателей
Мобильный оператор «Киевстар» вводит бесплатные сервисы для предпринимателей и частных компаний, объединенные под названием «Бизнес работает».
Бизнес работает.
Мобильный оператор «Киевстар» предоставляет для малого и среднего бизнеса следующие бесплатные сервисы:
бесплатная корпоративная связь в рамках тарифов «ВАШ» в формате «0-800»;
платформа для самостоятельных рассылок ADWISER;
сервисы Microsoft Office 365;
виртуальная приватная сеть VPN;
электронный документооборот Star.Docs;
виртуальные рабочие столы (Azure Virtual Desktop);
сервиса AntiDDoS для киберзащиты;
мобильное приложение STARKASA, которое можно использовать в качестве кассового аппарата, терминала и инструмента для заказа товаров онлайн.
StarKasa — это мобильное приложение для смартфонов на ОС Android. С его помощью можно бесплатно принимать безналичные платежи и заказывать товары до 30 июня. Далее стоимость услуги для абонентов «Киевстар» будет составлять 200 гривен в месяц.
Школа выживания - Сегодня, 14:14 44
Бизнес работает.
Мобильный оператор «Киевстар» предоставляет для малого и среднего бизнеса следующие бесплатные сервисы:
бесплатная корпоративная связь в рамках тарифов «ВАШ» в формате «0-800»;
платформа для самостоятельных рассылок ADWISER;
сервисы Microsoft Office 365;
виртуальная приватная сеть VPN;
электронный документооборот Star.Docs;
виртуальные рабочие столы (Azure Virtual Desktop);
сервиса AntiDDoS для киберзащиты;
мобильное приложение STARKASA, которое можно использовать в качестве кассового аппарата, терминала и инструмента для заказа товаров онлайн.
StarKasa — это мобильное приложение для смартфонов на ОС Android. С его помощью можно бесплатно принимать безналичные платежи и заказывать товары до 30 июня. Далее стоимость услуги для абонентов «Киевстар» будет составлять 200 гривен в месяц.
Школа выживания - Сегодня, 14:14 44
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