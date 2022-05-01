В Луганске не будет воды до 9 часов вечера у жителей 24 улиц
«Лугансквода» из-за аварии на водоводе приостановило водоснабжение ряда улиц в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В связи аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм в Луганске на улице Крымская 15 мая прекращена подача воды по следующим улицам:
Крымская,
Яна Лациса,
Блюхера,
Хруничева,
Гоженко,
Боженко,
Загородная,
Таврическая,
Огородная,
Магистральная,
Шелгунова,
Братьев Божко,
Плановая,
Филатова,
Ладожская,
Холмистая,
Белорусская,
3-я Строительная,
переулок 3-й Ракетный,
проезд 1,2,3,4,5-й Печерский», — говорится в сообщении.
Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 21:00 15 мая.
Удобный город - Сегодня, 15:30 84
«В связи аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм в Луганске на улице Крымская 15 мая прекращена подача воды по следующим улицам:
Крымская,
Яна Лациса,
Блюхера,
Хруничева,
Гоженко,
Боженко,
Загородная,
Таврическая,
Огородная,
Магистральная,
Шелгунова,
Братьев Божко,
Плановая,
Филатова,
Ладожская,
Холмистая,
Белорусская,
3-я Строительная,
переулок 3-й Ракетный,
проезд 1,2,3,4,5-й Печерский», — говорится в сообщении.
Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 21:00 15 мая.
Удобный город - Сегодня, 15:30 84
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