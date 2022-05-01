В Луганске не будет воды до 9 часов вечера у жителей 24 улиц





«В связи аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм в Луганске на улице Крымская 15 мая прекращена подача воды по следующим улицам:

Крымская,

Яна Лациса,

Блюхера,

Хруничева,

Гоженко,

Боженко,

Загородная,

Таврическая,

Огородная,

Магистральная,

Шелгунова,

Братьев Божко,

Плановая,

Филатова,

Ладожская,

Холмистая,

Белорусская,

3-я Строительная,

переулок 3-й Ракетный,

проезд 1,2,3,4,5-й Печерский», — говорится в сообщении.



«В связи аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 400 мм в Луганске на улице Крымская 15 мая прекращена подача воды по следующим улицам:Крымская,Яна Лациса,Блюхера,Хруничева,Гоженко,Боженко,Загородная,Таврическая,Огородная,Магистральная,Шелгунова,Братьев Божко,Плановая,Филатова,Ладожская,Холмистая,Белорусская,3-я Строительная,переулок 3-й Ракетный,проезд 1,2,3,4,5-й Печерский», — говорится в сообщении.

Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 21:00 15 мая.

Удобный город - Сегодня, 15:30 84 «Лугансквода» из-за аварии на водоводе приостановило водоснабжение ряда улиц в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.Завершить работы и возобновить водоснабжение планируется ориентировочно к 21:00 15 мая.Удобный город - Сегодня, 15:30 84

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