Где заправить автомобиль, если бензина нигде нет. Тайные советы водителям



Но оказывается, есть немало лайфхаков и советов, которыми водители пользуются и не только не стоят в очередях, но и заправляются полным баком. Делимся ими с вами.

Подпишитесь на актуальные каналы в Телеграмме



В этом мессенджере сейчас быстрее всего распространяется информация. Рекламировать конкретные каналы мы не будем, но если вы введете в поисковике телеграмма бензин или топливо, то точно найдете несколько чатов. Мониторя там информацию, вы будете знать, где в городе есть горючее, какие очереди и так далее.

Мониторить приложения и сайты АЗС



Большинство сетей имеют свои приложения, в которых можно отслеживать, где есть горючее. Еще водители говорят, что надо мониторить приложения ночью и если топливо появилось, утром уже ехать. Так есть шанс и заправиться и в большую очередь не попасть.

Оформите карты сетей



Некоторые заправляют полный бак с картой лояльности «Фишка”, другие пользуются картой PRIDE от сети WOG. Такие карты всегда позволяют получить больше топлива, чем это позволяет лимит.

Используйте услуги перекупщиков



Ну и самый рискованный способ, а еще с переплатой — это найти продавца на ОЛХ или где-нибудь в Интернете. Такие всегда найдутся. Если есть возможность подождать, лучше откажитесь от такого топлива, ведь его состав не совсем известен. Но если топливо требуется супер срочно, то это может стать выходом.

Ну а правительство продолжает успокаивать автомобилистов и продолжает обещать, что через неделю, а максимум две, ну в крайнем случае через месяц, ситуация с горючим придет в норму. Школа выживания - Сегодня, 15:30 101 На украинских АЗС наблюдается настоящий кризис с горючим. Бензина просто нигде нет. И дело даже не в космических ценах, а в реальном дефиците бензина, а еще больше дизельного топлива. Еще одна проблема — это допустимые лимиты. Некоторые сети заправляют машину всего на 5 или 10 литров.Но оказывается, есть немало лайфхаков и советов, которыми водители пользуются и не только не стоят в очередях, но и заправляются полным баком. Делимся ими с вами.Подпишитесь на актуальные каналы в ТелеграммеВ этом мессенджере сейчас быстрее всего распространяется информация. Рекламировать конкретные каналы мы не будем, но если вы введете в поисковике телеграмма бензин или топливо, то точно найдете несколько чатов. Мониторя там информацию, вы будете знать, где в городе есть горючее, какие очереди и так далее.Мониторить приложения и сайты АЗСБольшинство сетей имеют свои приложения, в которых можно отслеживать, где есть горючее. Еще водители говорят, что надо мониторить приложения ночью и если топливо появилось, утром уже ехать. Так есть шанс и заправиться и в большую очередь не попасть.Оформите карты сетейНекоторые заправляют полный бак с картой лояльности «Фишка”, другие пользуются картой PRIDE от сети WOG. Такие карты всегда позволяют получить больше топлива, чем это позволяет лимит.Используйте услуги перекупщиковНу и самый рискованный способ, а еще с переплатой — это найти продавца на ОЛХ или где-нибудь в Интернете. Такие всегда найдутся. Если есть возможность подождать, лучше откажитесь от такого топлива, ведь его состав не совсем известен. Но если топливо требуется супер срочно, то это может стать выходом.Ну а правительство продолжает успокаивать автомобилистов и продолжает обещать, что через неделю, а максимум две, ну в крайнем случае через месяц, ситуация с горючим придет в норму. Школа выживания - Сегодня, 15:30 101

Метки: {keywords}