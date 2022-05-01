Вступил в силу Закон, который изменит жизнь пенсионеров



Как обещают «Слуги народа», этот закон восстановит справедливость в некоторых ситуациях, связанных с выходом на пенсию. Пенсионерами и лицами, которые скоро выйдут на заслуженный отдых, эти обновления должны быть оценены положительно.

Речь идет о моментах, с которыми всегда было много досадных нюансов и нестыковок:

преждевременный выход на пенсию,

ежегодная индексация.

Теперь выходить на пенсию можно за полтора года до пенсионного возраста



Согласно данному закону, лицо, потерявшее работу за 1-1,5 года до пенсии может не искать другую должность, а выходить на заслуженный отдых. Но речь не об увольнении по собственному желанию, а о сокращении или ликвидации компании.

Если у человека есть полный страховой стаж, то ему нечего волноваться. Сразу после увольнения нужно зарегистрироваться в Центре занятости, но если соответствующих вакансий нет, или же лицо не может на них работать по состоянию здоровья, то можно идти и оформлять пенсию.

Также согласно новому закону досрочный выход на пенсию разрешается многодетным родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или редкой болезнью.

Правила индексации теперь будут прозрачнее



Изменения коснулись и ежегодной индексации пенсий.

Если раньше дату индексации чиновники устанавливали самостоятельно и часто могли затягивать, то теперь это будет стабильно 1 марта.

Пенсии будут индексироваться абсолютно всем категориям пенсионеров, хотя в течение предыдущих лет всегда кто-то оказывался «за бортом”.

Теперь же всем будут перечислять выплаты, учитывая уровень средней зарплаты по Украине, курс валют и общий уровень цен в магазинах.

Новости Украины - Сегодня, 16:16 242 Вступил в силу закон «О внесении изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства”, его подписал президент Зеленский.Как обещают «Слуги народа», этот закон восстановит справедливость в некоторых ситуациях, связанных с выходом на пенсию. Пенсионерами и лицами, которые скоро выйдут на заслуженный отдых, эти обновления должны быть оценены положительно.Речь идет о моментах, с которыми всегда было много досадных нюансов и нестыковок:преждевременный выход на пенсию,ежегодная индексация.Теперь выходить на пенсию можно за полтора года до пенсионного возрастаСогласно данному закону, лицо, потерявшее работу за 1-1,5 года до пенсии может не искать другую должность, а выходить на заслуженный отдых. Но речь не об увольнении по собственному желанию, а о сокращении или ликвидации компании.Если у человека есть полный страховой стаж, то ему нечего волноваться. Сразу после увольнения нужно зарегистрироваться в Центре занятости, но если соответствующих вакансий нет, или же лицо не может на них работать по состоянию здоровья, то можно идти и оформлять пенсию.Также согласно новому закону досрочный выход на пенсию разрешается многодетным родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или редкой болезнью.Правила индексации теперь будут прозрачнееИзменения коснулись и ежегодной индексации пенсий.Если раньше дату индексации чиновники устанавливали самостоятельно и часто могли затягивать, то теперь это будет стабильно 1 марта.Пенсии будут индексироваться абсолютно всем категориям пенсионеров, хотя в течение предыдущих лет всегда кто-то оказывался «за бортом”.Теперь же всем будут перечислять выплаты, учитывая уровень средней зарплаты по Украине, курс валют и общий уровень цен в магазинах.Новости Украины - Сегодня, 16:16 242

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