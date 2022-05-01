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Стоимость растительного масла, курятины, яиц и молока увеличится сразу на 300%. Пока в Иране. Но из-за Украины.

robot Вчера, 16:45124Новости
Стоимость растительного масла, курятины, яиц и молока увеличится сразу на 300%. Пока в Иране. Но из-за Украины.
«Эхо» боёв в Украине отозвалось в Иране. Страну охватили протесты из-за невиданного скачка цен на субсидируемые основные продукты питания.
На этой неделе Иран объявил, что сразу на 300% увеличится стоимость таких товаров:
растительное масло,
курятина,
яйца,
молоко.
Стоимость растительного масла, курятины, яиц и молока увеличится сразу на 300%. Пока в Иране. Но из-за Украины.
В соцсетях даже гуляет видео, на котором, как утверждается, разъяренные иранцы грабят один из супермаркетов.
Подорожание объяснили проблемами в глобальных цепочках поставок из-за военных действий в Украине — крупного экспортера продуктов питания.
Иранские государственные СМИ сообщили, что власти арестовали по меньшей мере 22 участника акций протеста. В городе Эндимешке на юго-западе страны один местный пожарный был ранен после того, как демонстранты забросали камнями полицейских и сотрудников служб чрезвычайных ситуаций.
Новости в Мире - Сегодня, 16:00 103

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