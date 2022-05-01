Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от неприятностей



Созвездие Скорпиона отвечает за общение, поэтому день лунного затмения может оказать негативный эффект на коммуникативные навыки.

Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций.

В личных отношениях может на первый план выйти ревность.

Не давайте своей второй половинке повода для, проведите больше времени вместе, избегая острых тем в общении.

Будьте предельно осторожными с незнакомцами, в этот день легче всего стать жертвой обмана.

Люди более чем обычно подвержены манипуляциям.



В день окончания коридора затмений некоторые могут столкнуться с необратимостью изменений. Могут прийти к завершению личные или деловые отношения. Это может стать сигналом того, что нужно двигаться в противоположном направлении, тем самым привнося в свою жизнь позитивные изменения.

Лунное затмение самый важный день не только мая, но и первого полугодия. Он поможет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на делах первой важности.

При благоприятном расположении планет в натальной карте сны в этот день могут быть вещими и нести в себе ценные подсказки как изменить свою жизнь к лучшему.

Лунное затмение 16 мая 2022 года — что нельзя делать



Этот день обладает мощной энергетикой и может навредить, если направить ее в неправильное русло. В период лунного затмения нельзя:

манипулировать людьми в своих интересах.

Школа выживания - Сегодня, 19:15 293 Первый коридор затмений 2022 начался с частичного солнечного затмения 30 апреля. Лунное затмение 16 мая 2022 года в созвездии Скорпиона закроет этот период. Оно произойдет в 7:11 по киевскому времени.Созвездие Скорпиона отвечает за общение, поэтому день лунного затмения может оказать негативный эффект на коммуникативные навыки.Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций.В личных отношениях может на первый план выйти ревность.Не давайте своей второй половинке повода для, проведите больше времени вместе, избегая острых тем в общении.Будьте предельно осторожными с незнакомцами, в этот день легче всего стать жертвой обмана.Люди более чем обычно подвержены манипуляциям.В день окончания коридора затмений некоторые могут столкнуться с необратимостью изменений. Могут прийти к завершению личные или деловые отношения. Это может стать сигналом того, что нужно двигаться в противоположном направлении, тем самым привнося в свою жизнь позитивные изменения.Лунное затмение самый важный день не только мая, но и первого полугодия. Он поможет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на делах первой важности.При благоприятном расположении планет в натальной карте сны в этот день могут быть вещими и нести в себе ценные подсказки как изменить свою жизнь к лучшему.Лунное затмение 16 мая 2022 года — что нельзя делатьЭтот день обладает мощной энергетикой и может навредить, если направить ее в неправильное русло. В период лунного затмения нельзя:манипулировать людьми в своих интересах.Школа выживания - Сегодня, 19:15 293

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