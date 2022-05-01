Лунное затмение 16 мая 2022 года: чего нельзя делать, чтобы уберечься от неприятностей
Первый коридор затмений 2022 начался с частичного солнечного затмения 30 апреля. Лунное затмение 16 мая 2022 года в созвездии Скорпиона закроет этот период. Оно произойдет в 7:11 по киевскому времени.
Созвездие Скорпиона отвечает за общение, поэтому день лунного затмения может оказать негативный эффект на коммуникативные навыки.
Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций.
В личных отношениях может на первый план выйти ревность.
Не давайте своей второй половинке повода для, проведите больше времени вместе, избегая острых тем в общении.
Будьте предельно осторожными с незнакомцами, в этот день легче всего стать жертвой обмана.
Люди более чем обычно подвержены манипуляциям.
В день окончания коридора затмений некоторые могут столкнуться с необратимостью изменений. Могут прийти к завершению личные или деловые отношения. Это может стать сигналом того, что нужно двигаться в противоположном направлении, тем самым привнося в свою жизнь позитивные изменения.
Лунное затмение самый важный день не только мая, но и первого полугодия. Он поможет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на делах первой важности.
При благоприятном расположении планет в натальной карте сны в этот день могут быть вещими и нести в себе ценные подсказки как изменить свою жизнь к лучшему.
Лунное затмение 16 мая 2022 года — что нельзя делать
Этот день обладает мощной энергетикой и может навредить, если направить ее в неправильное русло. В период лунного затмения нельзя:
манипулировать людьми в своих интересах.
Школа выживания - Сегодня, 19:15 293
Созвездие Скорпиона отвечает за общение, поэтому день лунного затмения может оказать негативный эффект на коммуникативные навыки.
Повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций.
В личных отношениях может на первый план выйти ревность.
Не давайте своей второй половинке повода для, проведите больше времени вместе, избегая острых тем в общении.
Будьте предельно осторожными с незнакомцами, в этот день легче всего стать жертвой обмана.
Люди более чем обычно подвержены манипуляциям.
В день окончания коридора затмений некоторые могут столкнуться с необратимостью изменений. Могут прийти к завершению личные или деловые отношения. Это может стать сигналом того, что нужно двигаться в противоположном направлении, тем самым привнося в свою жизнь позитивные изменения.
Лунное затмение самый важный день не только мая, но и первого полугодия. Он поможет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на делах первой важности.
При благоприятном расположении планет в натальной карте сны в этот день могут быть вещими и нести в себе ценные подсказки как изменить свою жизнь к лучшему.
Лунное затмение 16 мая 2022 года — что нельзя делать
Этот день обладает мощной энергетикой и может навредить, если направить ее в неправильное русло. В период лунного затмения нельзя:
манипулировать людьми в своих интересах.
Школа выживания - Сегодня, 19:15 293
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