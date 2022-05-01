Названа дата присоединения Луганска, Донецка, Херсона и Южной Осетии к РФ.



«Я считаю это вполне реалистичным сценарием, по моим ощущениям, вариант с проведением референдумов в сентябре — возможен. Эти территории необходимо интегрировать в состав России», — говорит Новичков.



Референдумы о присоединении к России Луганска, Донецка, Херсонской области и Южной Осетии могут пройти в единый день голосования — 11 сентября 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы Новичков.Депутаты Госдумы считают, что референдумы о присоединении Донецка, Луганска, Херсонской области и Южной Осетии к России можно провести 11 сентября 2022 года в единый день голосования. Об этом сообщают российские СМИ.Депутат Госдумы Николай Новичков (фракция «Справедливая Россия») считает, что для присоединения вышеперечисленных территорий до окончания спецоперации нет препятствий.Виктор Водолацкий (фракция «Единая Россия»), тоже депутат Госдумы заявил о том, что якобы намерения жителей Донбасса и Южной Осетии, а также Херсонской области, «стать частью России очевидны». Политика - Сегодня, 21:28 257