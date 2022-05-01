Число краж в магазинах резко возросло. Что чаще всего воруют.
Число краж в магазинах РФ резко выросло в феврале-апреле на фоне серьезного подорожания продуктов.
Исследование провел сотрудничающий с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab по просьбе РБК.
Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. рублей, что на 25% выше, чем в 2021-м.
Чаще всего жители похищали:
кондитерские изделия (19%),
колбасы (16%),
алкоголь (14%),
сыры (13%),
кофе и какао (7%).
Новости Региона - Сегодня, 20:36 204
Исследование провел сотрудничающий с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab по просьбе РБК.
Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. рублей, что на 25% выше, чем в 2021-м.
Чаще всего жители похищали:
кондитерские изделия (19%),
колбасы (16%),
алкоголь (14%),
сыры (13%),
кофе и какао (7%).
Новости Региона - Сегодня, 20:36 204
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