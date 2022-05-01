Число краж в магазинах резко возросло. Что чаще всего воруют.



Исследование провел сотрудничающий с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab по просьбе РБК.

Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.



Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. рублей, что на 25% выше, чем в 2021-м.

Чаще всего жители похищали:

кондитерские изделия (19%),

колбасы (16%),

алкоголь (14%),

сыры (13%),

кофе и какао (7%).

Новости Региона - Сегодня, 20:36 204 Число краж в магазинах РФ резко выросло в феврале-апреле на фоне серьезного подорожания продуктов.Исследование провел сотрудничающий с ретейлерами разработчика системы распознавания лиц NTechLab по просьбе РБК.Количество таких преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тыс. рублей, что на 25% выше, чем в 2021-м.Чаще всего жители похищали:кондитерские изделия (19%),колбасы (16%),алкоголь (14%),сыры (13%),кофе и какао (7%).Новости Региона - Сегодня, 20:36 204

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