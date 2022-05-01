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Автовладельцы из Луганска будут получать российские автомобильные номера. Какой будет регион

robot Вчера, 23:0072Новости
Автовладельцы из Луганска будут получать российские автомобильные номера. Какой будет регион
Автолюбители из Луганска теперь могут получить российские автомобильные номера.
В Донском ГИБДД рассказали, как владельцам транспортных средств из Донецка и Луганска зарегистрировать их в России, в частности — в Ростовской области.
Нужно предоставить в МРЭО следующие документы:
Заявление владельца;
Документ, удостоверяющий личность владельца машины, если обращается представитель владельца — то ещё и документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия. Документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, не представляется, если регистрация совершается с участием специализированной организации или если полномочия представителя владельца основаны на нотариально удостоверенной доверенности;
Документы, идентифицирующие транспортное средство;
Страховой полис ОСАГО владельцев — в случае постановки транспортного средства на госучет и в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля;
Документы, подтверждающие право собственности на машину.
Все эти документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством России.
Документ об уплате государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией;
Диагностическую карту, в которой указано заключение о соответствии машины обязательным требованиям безопасности и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек.
Автовладельцы из Луганска будут получать российские автомобильные номера. Какой будет регион
Кроме того, нужно предоставить автомобиль для проведения осмотра, идентификации и проверки соответствия конструкции транспортного средства представленным документам.
Оформление электронных паспортов производится организациями, включенными в Единый реестр уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.
Также можно подать заявку через портал Госуслуг. Политика - Сегодня, 22:31 182

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