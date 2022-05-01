Автовладельцы из Луганска будут получать российские автомобильные номера. Какой будет регион



В Донском ГИБДД рассказали, как владельцам транспортных средств из Донецка и Луганска зарегистрировать их в России, в частности — в Ростовской области.

Нужно предоставить в МРЭО следующие документы:

Заявление владельца;

Документ, удостоверяющий личность владельца машины, если обращается представитель владельца — то ещё и документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия. Документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, не представляется, если регистрация совершается с участием специализированной организации или если полномочия представителя владельца основаны на нотариально удостоверенной доверенности;

Документы, идентифицирующие транспортное средство;

Страховой полис ОСАГО владельцев — в случае постановки транспортного средства на госучет и в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля;

Документы, подтверждающие право собственности на машину.

Все эти документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством России.

Документ об уплате государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией;

Диагностическую карту, в которой указано заключение о соответствии машины обязательным требованиям безопасности и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек.



Кроме того, нужно предоставить автомобиль для проведения осмотра, идентификации и проверки соответствия конструкции транспортного средства представленным документам.

Оформление электронных паспортов производится организациями, включенными в Единый реестр уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.

Также можно подать заявку через портал Госуслуг. Политика - Сегодня, 22:31 182 Автолюбители из Луганска теперь могут получить российские автомобильные номера.В Донском ГИБДД рассказали, как владельцам транспортных средств из Донецка и Луганска зарегистрировать их в России, в частности — в Ростовской области.Нужно предоставить в МРЭО следующие документы:Заявление владельца;Документ, удостоверяющий личность владельца машины, если обращается представитель владельца — то ещё и документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия. Документ, удостоверяющий личность владельца транспортного средства, не представляется, если регистрация совершается с участием специализированной организации или если полномочия представителя владельца основаны на нотариально удостоверенной доверенности;Документы, идентифицирующие транспортное средство;Страховой полис ОСАГО владельцев — в случае постановки транспортного средства на госучет и в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля;Документы, подтверждающие право собственности на машину.Все эти документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством России.Документ об уплате государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией;Диагностическую карту, в которой указано заключение о соответствии машины обязательным требованиям безопасности и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек.Кроме того, нужно предоставить автомобиль для проведения осмотра, идентификации и проверки соответствия конструкции транспортного средства представленным документам.Оформление электронных паспортов производится организациями, включенными в Единый реестр уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС.Также можно подать заявку через портал Госуслуг. Политика - Сегодня, 22:31 182

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