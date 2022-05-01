Ловил рыбу, а остался без ног. Очередной рыбак подорвался на берегу Северского Донца



«15 мая в 15:13 в Славяносербске при вылове рыбы от детонации неустановленного взрывного устройства пострадал мужчина 1965 года рождения. Пострадавший с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих конечностей, травматический шок третьей степени» в тяжелом состоянии госпитализирован в Луганскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.



Рыбак получил тяжелые ранения в результате подрыва взрывного устройства в Славяносербске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.Спасатели неоднократно разъясняли жителям правила минной безопасности:— при передвижении пешим порядком или на велосипеде использовать проторенные дороги, по которым постоянно передвигаются люди, поэтому они наиболее безопасны;— быть постоянно настороже, чтобы не пропустить знаки, предупреждающие о минной опасности, и признаки, которые могут указывать на то, что данный участок заминирован (провода, шнуры и так далее);— не трогать лежащие на пути движения и обочинах дорог различные подозрительные предметы;— при передвижении на автомобиле внимательно следить за дорогой и прилегающей к ней местности; стараться не выезжать на обочину, объезжать рытвины и места с поврежденным твердым покрытием. Если вы сделали вынужденную остановку, то постарайтесь не отходить от машины далеко и заходить в кусты — там могут быть установлены мины.В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо запомнить это место и сообщить по телефону 101 или 102.Происшествия - Сегодня, 08:47 63