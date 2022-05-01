Украина уменьшит размер пенсий и зарплат бюджетников уже осенью. А налоги повысят



«Если война продлится больше, чем еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов», — признается Сергей Марченко.



Если военные действия затянутся еще на три-четыре месяца, украинские власти будут вынуждены принять болезненные меры для спасения экономики страны. Об этом в интервью The Economist заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, правительство в случае затягивания конфликта будет вынуждено повысить налоги, пересмотреть затраты и пенсии, и даже пойти на национализацию некоторых предприятий.Несмотря на помощь МВФ, США и ЕС, продолжительные боевые действия могут причинить вред украинской экономике, указал он. Марченко поблагодарил Вашингтон за пакет помощи, одобренный палатой представителей конгресса, но отметил, что Киев не знает, что будет входить в очередной набор экономических мер поддержки и когда он будет одобрен и передан украинской стороне.«Ситуация очень сложная, я не буду преуменьшать этого. Но мы справимся», — уверен министр.Всемирный банк прогнозирует спад украинской экономики в 2022 году на 45% ВВП (Марченко оценивает его в 44%). При этом банк оценил ущерб Украины от российской спецоперации в $60 млрд. Президент организации Дэвид Малпасс уточнил, что это предварительная оценка, которая не включает экономические издержки: речь идет об ущербе, причиненном в результате разрушения инфраструктуры и зданий. По мере продолжения боевых действий потери будут расти, добавил он.По словам Марченко, каждый месяц боевых действий стоит украинской экономике 5% ВВП. При этом ежемесячный дефицит финансов в Украине составляет примерно 5 млрд долларов.По словам министра финансов, для того чтобы перекрыть эту огромную финансовую дыру, приходится прибегать к разным методам, в том числе и непопулярным.В частности, правительство предпринимает такие шаги:выпуск и продажу военных облигаций;внешние заимствования у международных партнеров;допечатывание денежной массы.Третье — самое болезненное, из-за этого обесценивается национальная валюта, но без этого тоже никак.Однако все эти методы к осени могут исчерпаться, говорит министр. И если к тому времени конфликт не завершится, правительству придется идти на крайние меры: тотальное повышение налогов и тотальное сокращение бюджетных расходов: зарплат, пенсий, социальных выплат.Новости Украины - Сегодня, 09:30 121