Заморозки ударят сегодня ночью и утром



«В ночные и утренние часы 17 мая местами по территории региона ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.



Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 17 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 132