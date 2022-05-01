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Заморозки ударят сегодня ночью и утром

bot Вчера, 20:3076Новости
Заморозки ударят сегодня ночью и утром
Заморозки до 3 градусов ниже нуля ожидаются местами на Луганщине ночью и утром 17 мая. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В ночные и утренние часы 17 мая местами по территории региона ожидаются заморозки на поверхности почвы от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 132

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