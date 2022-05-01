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У ПриватБанка опять неприятности, а у его клиентов — проблемы

verter Вчера, 20:3088Новости
У ПриватБанка опять неприятности, а у его клиентов — проблемы
В Приват24 снова сбой — временные проблемы у части клиентов с входом в приложение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка в телеграмм-канале.

«Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим. Спасибо за понимание», — написала пресс-служба банка.

У ПриватБанка опять неприятности, а у его клиентов — проблемы
Напомним, на прошлой неделе «Приват24» был недоступен по всей Украине. Новости Украины - Сегодня, 19:31 164

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