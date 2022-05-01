Совершенно бесплатно. Киевстар сделает один день клиента «Счастливым днем»
Киевстар вернул своим клиентам полезную услугу, которая была популярна до февраля 2022 года. Специальное предложении «Счастливый день», в рамках которого украинцам предоставляется один раз в семь дней:
безлимитный мобильный интернет,
бесплатные звонки в сети.
Подключить эту услугу абоненты Киевстар могут с 13 мая по 31 августа включительно. Предложение действует для всех абонентов подписки, за исключением некоторых служебных тарифов, рассчитанных для IoT-устройств.
Таким образом, абоненты мобильного оператора смогут один раз в семь дней бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора, даже если они не оплатили месячный тариф по своему номеру.
Подключить «Счастливый день» от Киевстар можно:
через приложение «Мой Киевстар»,
позвонив по телефону на бесплатный номер 222.
Абоненту, который подключил услугу, придет SMS-сообщение и в течение дня подключения и последующих суток он сможет пользоваться безлимитным мобильным интернетом и нетарифицируемыми минутами для звонков в сети Киевстар.
Подключать новый пакет услуг можно каждые 7 дней.
Данная услуга понадобится тем абонентам Киевстар, у которых нет возможности пополнить счет.
Мобильный оператор после пополнения счета плату за услугу не снимает.
Новости Украины - Сегодня, 20:32 49
безлимитный мобильный интернет,
бесплатные звонки в сети.
Подключить эту услугу абоненты Киевстар могут с 13 мая по 31 августа включительно. Предложение действует для всех абонентов подписки, за исключением некоторых служебных тарифов, рассчитанных для IoT-устройств.
Таким образом, абоненты мобильного оператора смогут один раз в семь дней бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора, даже если они не оплатили месячный тариф по своему номеру.
Подключить «Счастливый день» от Киевстар можно:
через приложение «Мой Киевстар»,
позвонив по телефону на бесплатный номер 222.
Абоненту, который подключил услугу, придет SMS-сообщение и в течение дня подключения и последующих суток он сможет пользоваться безлимитным мобильным интернетом и нетарифицируемыми минутами для звонков в сети Киевстар.
Подключать новый пакет услуг можно каждые 7 дней.
Данная услуга понадобится тем абонентам Киевстар, у которых нет возможности пополнить счет.
Мобильный оператор после пополнения счета плату за услугу не снимает.
Новости Украины - Сегодня, 20:32 49
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