Крупнейшая ракетная атака по Львовской области: подробности ночного удара



«Ночью совершен ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала «Львовская железная дорога» в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о травмированных или погибших не поступало», — написал Козицкий.



«Ночью совершен ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала «Львовская железная дорога» в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о травмированных или погибших не поступало», — написал Козицкий.



«17 мая, в полночь, был нанесен ракетный удар по объектам инфраструктуры Львовской области. Три крылатые ракеты были уничтожены», — говорится в сообщении.





«Этой ночью на Львовщине было две воздушные тревоги и 2 массовые волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем был ли наш город целью на этот раз», — написал Садовой.





«Это действительно была одна из крупнейших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие! Не снимайте прилетов ракет или работы ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста», — призвал Садовой.



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