После небольшой паузы доллар и евро снова подешевели в Луганске



1 доллар США

63,4445 рубля

1 ЕВРО

65,8166 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля



Курсы основных валют в Луганске накануне были такими:

1 доллар США

68,8389 рубля

1 ЕВРО

72,6314 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 11:35 141 С 17 мая 2022 года в Луганске действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США63,4445 рубля1 ЕВРО65,8166 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляКурсы основных валют в Луганске накануне были такими:1 доллар США68,8389 рубля1 ЕВРО72,6314 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 11:35 141

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