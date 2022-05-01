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После небольшой паузы доллар и евро снова подешевели в Луганске

bot Сегодня, 12:300Новости
После небольшой паузы доллар и евро снова подешевели в Луганске
С 17 мая 2022 года в Луганске действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
63,4445 рубля
1 ЕВРО
65,8166 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля

Курсы основных валют в Луганске накануне были такими:
1 доллар США
68,8389 рубля
1 ЕВРО
72,6314 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 11:35 141

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