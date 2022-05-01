ПриватБанк с 1 июня вводит новые условия обслуживания: кредитки резко подорожают
ПриватБанк с 1 июня отменит льготные условия по своим кредиткам. В результате кредитную ставку повысят с 1,7% до 3,5%, а каникулы отменят.
Об этом сотрудники ПриватБанка сообщили в ответ на вопрос на профильному форуме Минфин.
«С 1 июня обслуживание карты возвращаем на обычные условия», — отметили в банке.
Ранее в феврале Приват отменил кредитную ставку, а с марта по май снизил в два раза, до 1,7%. Также банк ввел кредитные каникулы: все платежи по кредиткам стали необязательными.
В ПриватБанке рассказали, что однозначно предложат какой-то вариант для тех, кто не сможет платить. Но детали пока озвучить не могут.
Уровень «плохих» кредитов
В Украине, по последним данным (Нацбанк публикует статистику с опозданием), уровень «плохих» кредитов составляет 305 млрд грн. Это данные на 1 марта, вероятно, сейчас ситуация может быть хуже.
Более важная цифра: только 43 млрд грн из них — это долги физических лиц.
Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка, рассказал, что клиенты банка по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжать возвращать долги.
Уровень оплаты составляет до 65%.
То есть всем клиентам сказали: сейчас по кредиту можно не платить, но почти 7 из 10 все равно приняли решение заплатить. Это очень хороший показатель, считают в ПриватБанке. Новости Украины - Сегодня, 14:00 132
Об этом сотрудники ПриватБанка сообщили в ответ на вопрос на профильному форуме Минфин.
«С 1 июня обслуживание карты возвращаем на обычные условия», — отметили в банке.
Ранее в феврале Приват отменил кредитную ставку, а с марта по май снизил в два раза, до 1,7%. Также банк ввел кредитные каникулы: все платежи по кредиткам стали необязательными.
В ПриватБанке рассказали, что однозначно предложат какой-то вариант для тех, кто не сможет платить. Но детали пока озвучить не могут.
Уровень «плохих» кредитов
В Украине, по последним данным (Нацбанк публикует статистику с опозданием), уровень «плохих» кредитов составляет 305 млрд грн. Это данные на 1 марта, вероятно, сейчас ситуация может быть хуже.
Более важная цифра: только 43 млрд грн из них — это долги физических лиц.
Олег Серга, пресс-секретарь ПриватБанка, рассказал, что клиенты банка по своим кредиткам в тех регионах, где нет военных действий, по собственному желанию продолжать возвращать долги.
Уровень оплаты составляет до 65%.
То есть всем клиентам сказали: сейчас по кредиту можно не платить, но почти 7 из 10 все равно приняли решение заплатить. Это очень хороший показатель, считают в ПриватБанке. Новости Украины - Сегодня, 14:00 132
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