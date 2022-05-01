НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара. По 29 он уже не будет



«Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим плавающего обменного курса», — сказал он.



«Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим плавающего обменного курса», — сказал он.



«Один из них — фиксированный обменный курс. Отклонение рыночного курса от официального действительно очень незначительное», — сообщил он.

