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НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара. По 29 он уже не будет

bot Сегодня, 15:1557Новости
НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара. По 29 он уже не будет
Национальный банк планирует смягчить некоторые валютные ограничения, введенные с конца февраля 2022 года. Кроме того, НБУ может отказаться от фиксированного курса на уровне 29,25 гривен за доллар. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию The Asahi Shimbun.

«Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим плавающего обменного курса», — сказал он.


По его словам, подобный шаг принесет больше стабильности на валютный рынок.
Как напомнил Шевченко, для решения проблемы девальвации гривны в начале войны НБУ предпринял ряд шагов.

«Один из них — фиксированный обменный курс. Отклонение рыночного курса от официального действительно очень незначительное», — сообщил он.
Новости Украины - Сегодня, 15:06 44

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