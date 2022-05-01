На востоке Луганска отключили воду



«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».



«Лугансквода» назвала адреса, по которым 17 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:улицы Комбайновая/Студенческая,Щепкина,Мариупольская,Карпинского/Яблочная,1-й Краматорский проезд/Западная,Старобельская,1-я Трамвайная,60 лет Образования СССР,кварталы Восточный, Солнечный;: село Плотина, улица 1-го Мая;: Краснодон, улица Каховского; Молодогвардейск, переулок Комсомольский; поселок Северный, улица Железнодорожная; поселок Краснодон, улица Лермонтова;: поселок Георгиевка, улица «Молодой гвардии»;: Славяносербск, улица Гагарина, переулки Залуцкого, Космонавтов; поселок Металлист;Червонопартизанск, район центральной насосной станции;: поселок Ясеновский, улицы Школьная, Калинина, Котовского;: улицы Спортивная, Мценская/Лизы Чайкиной;: Перевальск, улицы Доватора, Львовская, переулок Терриконный;: улицы Войкова, Орджоникидзе, Петровского;улицы Гагарина, Кадиевская, Юных Ленинцев, Мелитопольская, Жигулевская; Ирмино, улица 1-я Российская;водовод «ВНС (водопроводная насосная станция) № 1 — ВНС № 13»;улица Кирпичная, Заводской проезд (район аптеки); поселок Яновка.Удобный город - Сегодня, 14:43 108