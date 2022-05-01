На востоке Луганска отключили воду
«Лугансквода» назвала адреса, по которым 17 мая возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район:
улицы Комбайновая/Студенческая,
Щепкина,
Мариупольская,
Карпинского/Яблочная,
1-й Краматорский проезд/Западная,
Старобельская,
1-я Трамвайная,
60 лет Образования СССР,
кварталы Восточный, Солнечный;
Станично-Луганский район: село Плотина, улица 1-го Мая;
Краснодонский район: Краснодон, улица Каховского; Молодогвардейск, переулок Комсомольский; поселок Северный, улица Железнодорожная; поселок Краснодон, улица Лермонтова;
Лутугинский район: поселок Георгиевка, улица «Молодой гвардии»;
Славяносербский район: Славяносербск, улица Гагарина, переулки Залуцкого, Космонавтов; поселок Металлист;
Свердловск: Червонопартизанск, район центральной насосной станции;
Ровеньки: поселок Ясеновский, улицы Школьная, Калинина, Котовского;
Алчевск: улицы Спортивная, Мценская/Лизы Чайкиной;
Перевальский район: Перевальск, улицы Доватора, Львовская, переулок Терриконный;
Кировск: улицы Войкова, Орджоникидзе, Петровского;
Стаханов: улицы Гагарина, Кадиевская, Юных Ленинцев, Мелитопольская, Жигулевская; Ирмино, улица 1-я Российская;
Антрацит: водовод «ВНС (водопроводная насосная станция) № 1 — ВНС № 13»;
Красный Луч: улица Кирпичная, Заводской проезд (район аптеки); поселок Яновка.
На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:
Луганск:
Жовтневый район:
улицы Комбайновая/Студенческая,
Щепкина,
Мариупольская,
Карпинского/Яблочная,
1-й Краматорский проезд/Западная,
Старобельская,
1-я Трамвайная,
60 лет Образования СССР,
кварталы Восточный, Солнечный;
Станично-Луганский район: село Плотина, улица 1-го Мая;
Краснодонский район: Краснодон, улица Каховского; Молодогвардейск, переулок Комсомольский; поселок Северный, улица Железнодорожная; поселок Краснодон, улица Лермонтова;
Лутугинский район: поселок Георгиевка, улица «Молодой гвардии»;
Славяносербский район: Славяносербск, улица Гагарина, переулки Залуцкого, Космонавтов; поселок Металлист;
Свердловск: Червонопартизанск, район центральной насосной станции;
Ровеньки: поселок Ясеновский, улицы Школьная, Калинина, Котовского;
Алчевск: улицы Спортивная, Мценская/Лизы Чайкиной;
Перевальский район: Перевальск, улицы Доватора, Львовская, переулок Терриконный;
Кировск: улицы Войкова, Орджоникидзе, Петровского;
Стаханов: улицы Гагарина, Кадиевская, Юных Ленинцев, Мелитопольская, Жигулевская; Ирмино, улица 1-я Российская;
Антрацит: водовод «ВНС (водопроводная насосная станция) № 1 — ВНС № 13»;
Красный Луч: улица Кирпичная, Заводской проезд (район аптеки); поселок Яновка.
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«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
«На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды», — предупредили в «Луганскводе».
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