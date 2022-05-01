От каких болезней вылечит простая йодная сетка.
Йодная сетка — это народное средство от множества болезней, которое показало свою эффективность не одному поколению. Йод — крайне нужный элемент для нашего организма, что и делает йодную сетку полезной. Взять хотя бы тот факт, что две трети йода (который есть в организме человека) хранится в щитовидной железе.
А недостаток этого элемента, как известно, нарушает его работу, поэтому это приводит к:
нарушению обмена веществ,
замедлению умственной деятельности,
ощущению нехватки энергии.
Чтобы избежать таких последствий, нужно обогащать свой рацион йодсодержащими продуктами (прежде всего морепродуктами). Пригодится здесь и йодная сетка на теле.
Как правильно делать йодную сетку?
На внутренней поверхности предплечья (там быстрее всего всасывается вещество) на пяти квадратных сантиметрах сеточкой нанесите один слой йода. Детям для этого подходят пятки и ладони.
Йод обладает противовоспалительным свойством. А еще способствует активизации всего организма и улучшает состояние участка, пораженного воспалением.
Такой метод действенен при:
ревматизме,
невралгии,
радикулите,
миозите,
мышечной и суставной боли.
При этом йодную сетку надо делать на участке беспокоящего тела.
Рекомендуется это делать с утра, чтобы в течение дня лучше чувствовать себя. Расстояние между йодными полосками должно составлять около сантиметра, что позволяет отделить болезнетворные бактерии и уничтожить их путем проникновения йода через кожу.
В случае простуд йодную сетку делают на стопах. А самый действенный метод — точечное нанесение на биологически активные точки. Но правильно это сделать обычно может только лечащий врач.
Важно
Если йодная сетка впиталась в кожу через час или через несколько часов — вам явно не хватает этого микроэлемента.
Если продержалась больше двух-трех дней — йода в вашем организме в избытке.
Красота и здоровье - Сегодня, 15:30 76
А недостаток этого элемента, как известно, нарушает его работу, поэтому это приводит к:
нарушению обмена веществ,
замедлению умственной деятельности,
ощущению нехватки энергии.
Чтобы избежать таких последствий, нужно обогащать свой рацион йодсодержащими продуктами (прежде всего морепродуктами). Пригодится здесь и йодная сетка на теле.
Как правильно делать йодную сетку?
На внутренней поверхности предплечья (там быстрее всего всасывается вещество) на пяти квадратных сантиметрах сеточкой нанесите один слой йода. Детям для этого подходят пятки и ладони.
Йод обладает противовоспалительным свойством. А еще способствует активизации всего организма и улучшает состояние участка, пораженного воспалением.
Такой метод действенен при:
ревматизме,
невралгии,
радикулите,
миозите,
мышечной и суставной боли.
При этом йодную сетку надо делать на участке беспокоящего тела.
Рекомендуется это делать с утра, чтобы в течение дня лучше чувствовать себя. Расстояние между йодными полосками должно составлять около сантиметра, что позволяет отделить болезнетворные бактерии и уничтожить их путем проникновения йода через кожу.
В случае простуд йодную сетку делают на стопах. А самый действенный метод — точечное нанесение на биологически активные точки. Но правильно это сделать обычно может только лечащий врач.
Важно
Если йодная сетка впиталась в кожу через час или через несколько часов — вам явно не хватает этого микроэлемента.
Если продержалась больше двух-трех дней — йода в вашем организме в избытке.
Красота и здоровье - Сегодня, 15:30 76
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