В Луганске за год планируют выловить 237 тонн рыбы



«На сегодняшний день 133 субъекта рыбохозяйственной деятельности региона работают на 177 водных объектах. В 2022 году планируется зарыбить водоемы 905 тысячами штук малька рыбы. Планируемый вылов — 237 тонн рыбы», — говорится в сообщении.



Арендаторы водоемов Луганщины планируют в 2022 году выпустить в них 905 тыс. мальков. Об этом сообщили в Луганске.Так же в Луганске сегодня создано предприятие «Луганское рыбное хозяйство» для внедрения прогрессивных методов аквакультуры и получения качественной рыбной продукции.Экономика - Сегодня, 18:34 43