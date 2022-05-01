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В Луганске за год планируют выловить 237 тонн рыбы

bot Сегодня, 18:450Новости
В Луганске за год планируют выловить 237 тонн рыбы
Арендаторы водоемов Луганщины планируют в 2022 году выпустить в них 905 тыс. мальков. Об этом сообщили в Луганске.


«На сегодняшний день 133 субъекта рыбохозяйственной деятельности региона работают на 177 водных объектах. В 2022 году планируется зарыбить водоемы 905 тысячами штук малька рыбы. Планируемый вылов — 237 тонн рыбы», — говорится в сообщении.

Так же в Луганске сегодня создано предприятие «Луганское рыбное хозяйство» для внедрения прогрессивных методов аквакультуры и получения качественной рыбной продукции.
Экономика - Сегодня, 18:34 43

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