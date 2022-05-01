Пенсию вам выдадут только при одном условии
Пенсию не получат, пока не вернутся: в ПФУ объяснили, почему некоторые беженцы остались без выплат.
В Пенсионном фонде объяснили особенности начисления и выплат пенсии гражданам с просроченными картами.
Поводом для разъяснений стал вопрос от беженки, который она задала на Facebook-cтранице ПФУ. Женщина сообщила, что у нее истек срок действия карты для выплаты пенсии, а получить новую она пока не может, поскольку находится вне пределов Украины. Поэтому пенсионерка поинтересовалась, может ли она перевести выплаты из Пенсионного фонда на карту другого банка.
«Истек срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть», — задала вопрос женщина.
В Пенсионном фонде ответили что, к сожалению, сделать это нет возможности. Однако ее пенсия никуда не пропадет: деньги будут накапливаться на счету, и по возвращению в Украину она сможет получить всю накопленную сумму.
В Пенсионном фонде объяснили особенности начисления и выплат пенсии гражданам с просроченными картами.
Поводом для разъяснений стал вопрос от беженки, который она задала на Facebook-cтранице ПФУ. Женщина сообщила, что у нее истек срок действия карты для выплаты пенсии, а получить новую она пока не может, поскольку находится вне пределов Украины. Поэтому пенсионерка поинтересовалась, может ли она перевести выплаты из Пенсионного фонда на карту другого банка.
«Истек срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть», — задала вопрос женщина.
В Пенсионном фонде ответили что, к сожалению, сделать это нет возможности. Однако ее пенсия никуда не пропадет: деньги будут накапливаться на счету, и по возвращению в Украину она сможет получить всю накопленную сумму.
Новости Украины - Сегодня, 19:33 59
«Деньги будут накапливаться на Вашем счете. Вы сможете их получить после возвращения», — ответили в ПФУ.
«Деньги будут накапливаться на Вашем счете. Вы сможете их получить после возвращения», — ответили в ПФУ.
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