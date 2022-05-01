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Мобильная связь улучшится для жителей Донбасса. Появится роуминг

robot Сегодня, 19:450Новости
Мобильная связь улучшится для жителей Донбасса. Появится роуминг
Операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком» обсуждают вопросы роуминга с Минцифры России.

«Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы этим операторам помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей Донбасса в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете», — заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.
Новости Региона - Сегодня, 19:00 266

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