Мобильная связь улучшится для жителей Донбасса. Появится роуминг



«Операторы ДНР и ЛНР активно достраивают свою инфраструктуру, и мы решаем с ними вопросы роуминга. Мы этим операторам помогаем с бесшовным присоединением к нашей инфраструктуре, чтобы обеспечить удобство для жителей Донбасса в части коммуникации, в том числе с российской стороной. Это отдельная задача, которая сейчас у нас в приоритете», — заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.



Операторы мобильной связи «Феникс» и «Лугаком» обсуждают вопросы роуминга с Минцифры России.Новости Региона - Сегодня, 19:00 266