Супермаркеты выставили новые цены на свинину, яйца и подсолнечное масло
Как изменились цены на мясо, куриные яйца, молоко, сливочное и подсолнечное масло в крупных супермаркетах Украины в средине мая. Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.
Цены на молоко
Так, средняя стоимость молока торговой марки «Простоквашино» 1% по состоянию на 15 мая не изменилась в цене по сравнению с прошлым месяцем — 32,90 грн (900 мл). А вот цены на молоко Яготинське 2,6% (900 мл) повысились с 35,89 грн до 36,88 грн.
Цены на сливочное масло
Более значительно повысилась стоимость сливочного масла. Торговая марка «Селянське» 72,5% подорожала с 59,43 грн за 200 гр до 60,05 грн, а «Яготинського» (73% за 200 гр) с 59,57 гривен до 64,40 гривен.
Цены на куриные яйца
Ценник на куриные яйца торговой марки «Квочка» (С1) поднялся с 30,07 грн до 28,75 грн за 10 шт, а на «Ясенсвит» (С1) опустился с 35,65 грн до 31,77 грн за 10 штук.
Цены на свинину
Вслед за другими продуктами изменилась стоимость и на свинину в зависимости от ее вида.
В частности, свиная грудка подорожала с 109,87 грн/кг до117,45 грн/кг.
Тем временем, лопатка снизилась в цене с 117,94 грн/кг до 117, 45 грн/кг, ошеек с 158, 94 грн/кг до 158,45 грн/кг.
Стоимость ребер понизилась с 123,39 грн/кг до 117, 50 грн/кг,
А шашлыка с 144,63 грн/кг до 144,50 грн/кг.
Цены на подсолнечное масло
Подсолнечное масло торговой марки «Олейна» рафинирована (850 мл) повысилось в цене с 57,04 грн до 57,10 грн. А вот стоимость «Щедрого Дара» рафинированное подскочила с 54,26 грн до 61,50 грн.
Новости Украины - Сегодня, 10:00 11
Цены на молоко
Так, средняя стоимость молока торговой марки «Простоквашино» 1% по состоянию на 15 мая не изменилась в цене по сравнению с прошлым месяцем — 32,90 грн (900 мл). А вот цены на молоко Яготинське 2,6% (900 мл) повысились с 35,89 грн до 36,88 грн.
Цены на сливочное масло
Более значительно повысилась стоимость сливочного масла. Торговая марка «Селянське» 72,5% подорожала с 59,43 грн за 200 гр до 60,05 грн, а «Яготинського» (73% за 200 гр) с 59,57 гривен до 64,40 гривен.
Цены на куриные яйца
Ценник на куриные яйца торговой марки «Квочка» (С1) поднялся с 30,07 грн до 28,75 грн за 10 шт, а на «Ясенсвит» (С1) опустился с 35,65 грн до 31,77 грн за 10 штук.
Цены на свинину
Вслед за другими продуктами изменилась стоимость и на свинину в зависимости от ее вида.
В частности, свиная грудка подорожала с 109,87 грн/кг до117,45 грн/кг.
Тем временем, лопатка снизилась в цене с 117,94 грн/кг до 117, 45 грн/кг, ошеек с 158, 94 грн/кг до 158,45 грн/кг.
Стоимость ребер понизилась с 123,39 грн/кг до 117, 50 грн/кг,
А шашлыка с 144,63 грн/кг до 144,50 грн/кг.
Цены на подсолнечное масло
Подсолнечное масло торговой марки «Олейна» рафинирована (850 мл) повысилось в цене с 57,04 грн до 57,10 грн. А вот стоимость «Щедрого Дара» рафинированное подскочила с 54,26 грн до 61,50 грн.
Новости Украины - Сегодня, 10:00 11
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